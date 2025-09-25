Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 25 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 25 de septiembre hasta las 19 horas:

· Moreno habla por primera vez de "genocidio" en Gaza y pide "parar la catástrofe humana" más allá de "debates semánticos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado este jueves que la prioridad tiene que ser "parar la catástrofe humana" en Gaza, más allá de "debates semánticos" sobre si es "genocidio o matanza". En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Moreno ha sido preguntado sobre el hecho de que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, uno de los barones del PP, haya calificado de "genocidio" lo que está ocurriendo en Gaza. "Que el señor Rueda ha dicho genocidio, me parece bien", ha apuntado el presidente andaluz. (Leer más https://acortar.link/WwvuId)

· PSOE-A usa su pregunta a Moreno para un minuto de silencio por el "genocidio" de Gaza que sólo secunda la izquierda

Los diputados de los grupos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-- han guardado este jueves un minuto de silencio en el Pleno de la Cámara autonómica a iniciativa espontánea del Grupo Socialista que no había sido previamente comunicada a la Mesa, y que no han secundado poniéndose en pie los parlamentarios del PP-A y Vox. (Leer más https://acortar.link/ekj960)

· Andalucía eleva a 1.200 euros la deducción por alquiler a menores de 35 y mayores de 65 años e ingresos de 25.000 euros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves la tercera deducción fiscal que incorporará el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que ha ido desgranando esta semana. Ante el Pleno del Parlamento, ha avanzado la ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros. Esa deducción fiscal será de 1.500 euros para las personas con discapacidad. Las víctimas de violencia de género también serán beneficiarias de esta deducción, que actualmente es de 900 euros. (Leer más https://acortar.link/iTM2wX)

· Un incendio calcina parte de una de las líneas de trabajo de la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz)

Un incendio originado en la madrugada de este jueves en la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) ha calcinado parte de una de las líneas de trabajo de la factoría. Como consecuencia del siniestro un trabajador ha sido atendido por el propio servicio médico de la empresa por inhalación de humo, sin que revista gravedad y recibiendo el alta. (Leer más https://acortar.link/tK4s9G)

· La Eurocámara pide a Bruselas que vigile la situación medioambiental en el Estrecho por los vertidos de Gibraltar

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea que vigile el cumplimiento de la normativa medioambiental europea ante la situación del Estrecho por los continuos vertidos, prácticas marítimas y pesca ilegal de Gibraltar. Este paso llega siguiendo la demanda de Verdemar, Ecologistas en Acción, quien ha denunciado las malas prácticas que realiza Gibraltar en la zona, incluyendo el vertido de todas sus aguas residuales sin depurar al Estrecho. (Leer más https://acortar.link/lNQx07)