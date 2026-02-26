Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 26 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 26 de febrero hasta las 19 horas:

· Albares confía en que el acuerdo de Gibraltar esté ratificado antes de verano y pide al PP que lo apoye en la Eurocámara

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confiado en que el acuerdo sobre Gibraltar, que finalmente se ha hecho público este jueves, pueda ser ratificado por la UE y Reino Unido antes de verano y ha pedido para ello al PP que dé su respaldo al mismo en la Eurocámara. (Leer más https://acortar.link/oYHofa)

· Juana Rivas y su hijo mayor narran en Cagliari (Italia) un "infierno" de los niños junto a Arcuri

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a sus vástagos, narrando unos episodios que hicieron, han mantenido, que sus vidas se convirtieran en un "infierno". (Leer más https://acortar.link/yxK2n0)

· El juez procesa al exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco por su "entramado" de los cursos de formación

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco y en la que figura también como procesado el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández. (Leer más https://acortar.link/Q1biTj)

· Moreno carga contra Vox en vísperas del 28F por pretender "disolver la autonomía": "¿Para qué están ahí sentados?"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a Vox, en vísperas de la celebración del 28F, Día de Andalucía, de querer "disolver la autonomía", lo que es "incoherente" con el hecho de que esta formación quiera tener representación en instituciones autonómicas, como el Parlamento. (Leer más https://acortar.link/1BVFvT)

· Las cenizas de Antonio Tejero serán depositadas en la iglesia de Torre del Mar en Vélez-Málaga

El funeral del ex teniente coronel Antonio Tejero, protagonista del golpe de estado del 23F y fallecido este pasado miércoles, tendrá lugar en la tarde de este jueves en Xàtiva (Valencia) y la familia quiere después depositar sus cenizas en la iglesia del núcleo de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde pasó temporadas. (Leer más https://acortar.link/Mezcut)

· El presidente del TSJA no ve "correcta" la retirada de materiales de las vías de Adamuz sin autorización judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho que no le parece "correcto" el hecho de la retirada de materiales del lugar del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin permiso de la autoridad judicial, por parte de personal de Adif, llevado a cabo de madrugada, cuatro días después del accidente, ocurrido el domingo 18 de enero y que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/80qg6D)