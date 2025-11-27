Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 27 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 27 de noviembre hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia mamografía, ecografía y biopsia en un "acto único" en casos de cribado con "altas sospechas" de cáncer

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Debate del Estado de la Comunidad que en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama --BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5-- las pacientes tendrán su mamografía, ecografía e incluso biopsia en un "acto único". (Leer más https://acortar.link/ZBEVWt)

· El TSJA ordena a Carboneras (Almería) "culminar" la revisión de la licencia del hotel del Algarrobico ante sus "excusas"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a "tramitar" y "culminar" de una vez el expediente iniciado el pasado mes de julio para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico ante las "meras excusas" dadas desde el Consistorio para tratar de justificar "el incumplimiento de lo acordado". (Leer más https://acortar.link/TLPcSa)

· El Senado aprueba una moción que reclama restituir Ocon Sur para luchar contra el narcotráfico en Andalucía

La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado ha aprobado este jueves una moción presentada por el PP en la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas en materia de lucha contra el narcotráfico en Andalucía, como la restitución del grupo Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, Ocon Sur, que fue "desmantelado en 2022" y cuya desaparición es "injustificable", en palabras de la senadora del PP, Inmaculada Hernández, recogidas por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/P76rCn)

· Detenido en Villamanrique (Sevilla) el líder de una red que cobraba 400 a extranjeros por empadronamientos irregulares

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona e investiga a otras dos en una operación en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) vinculadas con una trama que, supuestamente, favorecía la migración ilegal y delitos de estafa. La investigación se inició tras detectar los agentes un elevado número de solicitudes y expedientes de empadronamiento de ciudadanos de origen extranjero en domicilios de la localidad, y sospechar de la posibilidad de la existencia de irregularidades en dichos procesos. (Leer más https://acortar.link/pp5VBq)

· El alcalde de Sevilla activa el Plan de Emergencias Nivel1 sin fecha de finalización tras el rechazo del Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para afrontar los eventos de la ciudad durante las próximas fechas navideñas. Esta decisión "permite movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta" desde este jueves y "no tiene fecha de finalización". (Leer más https://acortar.link/HPgEOU)