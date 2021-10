Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 28 de octubre a las 14 horas

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

· El paro sube en 41.100 personas en el tercer trimestre en Andalucía, que pierde 7.200 ocupados según la EPA

El paro ha subido en Andalucía en 41.100 personas en el tercer trimestre del 2021, lo que supone un 4,74% más que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 909.300 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

· La incidencia Covid sigue al alza en Andalucía con 33,6 puntos y suma 270 casos y dos muertes

Andalucía registra este jueves 28 de octubre un total de 270 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 262 del jueves pasado pero inferiores a los 307 de hace una semana, al tiempo que notifica dos fallecidos, uno más que en la jornada anterior y tres menos que en la comparativa intersemanal.

· Intervenidos 1.090 kilos de hachís a una red de narcotráfico por las costas de Huelva y Cádiz con 12 detenidos

Agentes de la Guardia Civil ha desmantelado una organización que supuestamente introducía hachís en embarcaciones por las costas de Huelva y Cádiz con la detención de 12 personas y la incautación de 1.090 kilogramos de hachís.

· Moreno critica que Espadas "no diga ni pío" tras quedar Andalucía y Sevilla fuera de subvenciones para inclusión social

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este jueves que el secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no es capaz de levantar la voz" y "no diga ni pío" ante lo que ha tachado de nuevo "maltrato" del Gobierno a la comunidad autónoma y, en este caso de forma particular a la ciudad de Sevilla, al quedar fuera del reparto de subvenciones concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

· CCOO, CSIF y UGT piden a la Junta que "no persista en el error" de despedir a 8.000 profesionales en el SAS

Miles de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según los organizadores, se han vuelto a manifestar en sus centros contra los 8.000 despidos que la Junta de Andalucía realizará el próximo 1 de noviembre, toda vez que le han pedido que "recapacite y no persista en el error" y ha insistido en que sin estos trabajadores "no se pueden abordar con eficiencia las secuelas de la pandemia ni otras posibles oleadas".