Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 9 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 9 de abril hasta las 19 horas:

· La jueza acepta la personación de la Junta de Andalucía en la causa del accidente de Adamuz como actor civil

La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil, con lo que sólo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción". (Leer más https://acortar.link/E8cigs)

· Prisión provisional para el hombre que atacó con un hacha a tres vecinos de Montefrío (Granada)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Loja, que se encuentra en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por atacar con un hacha a tres personas, dos mujeres y un hombre, en el municipio de Montefrío (Granada). (Leer más https://acortar.link/4wtVXW)

· Junta Electoral prohíbe emitir el vídeo 'Salud No Responde' en sede municipal de Mairena del Aljarafe a recurso del PP

La Junta Electoral de Zona de Sevilla (JEZ) ha prohibido la emisión de un vídeo impulsado por Mareas Blancas titulado 'Salud No Responde', dirigido por Pablo Coca, por hacerlo en una sede municipal, el Teatro Municipal Villa de Mairena de esta localidad sevillana del Aljarafe, hecho que ha calificado de "determinante" por cuanto su proyección iba a ser en un "local de titularidad municipal", hecho que estaba previsto a las 19,00 horas de este miércoles. (Leer más https://acortar.link/DBPRKp)

· Desmantelado en la Costa del Sol un clan escocés relacionado con un asesinato a tiros en Fuengirola

La Guardia Civil ha desmantelado el 'Clan de los Lyons', la considerada como organización criminal escocesa más violenta de las últimas décadas, en una operación con 14 personas detenidas entre España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes en la que se ha podido acreditar que usaban la Costa del Sol en Málaga como centro de operaciones para coordinar sus actividades ilícitas a escala global, principalmente ligadas al blanqueo procedente del narcotráfico. (Leer más https://acortar.link/xjZzaj)

· Adelante denuncia ante la Junta Electoral el acto de concesión a Moreno del Premio Carlos V: "Es un acto de campaña con Felipe VI"

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves que recurrirá ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC) el acto de concesión del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, organismo europeo del que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ostenta el rango de vicepresidente y ocupará una presidencia que es rotatoria y en estos momentos ocupa la húngara Kata Tütto, quien desde 2019 es miembro de la Asamblea de Budapest. (Leer más https://acortar.link/nx6Zpq)