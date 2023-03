Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 9 de marzo a las 14 horas

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

· Andalucía corrige la orden de tarifas y limita concertar la atención primaria a "coyunturas de mayor demanda o situaciones de emergencia sanitaria"

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este jueves, 9 de marzo, una corrección de errores de la orden de la Consejería de Salud y Consumo sobre la tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria --incluidos servicios de atención primaria-- en centros sanitarios para precisar que la administración sólo recurrirá a la colaboración privada "en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias".

· Sindicatos ven una "chapuza insuficiente" la corrección de la orden que "privatiza" la atención primaria y piden su retirada

os sindicatos UGT, CCOO y CSIF rechazan la corrección de errores que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en relación a la orden de la Consejería de Salud y Consumo sobre la tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerarla una "chapuza, insuficiente e inconcreta", toda vez que aseguran que esta rectificación "ha sido un burdo intento de acotar el rechazo social y sindical" y solicitan la retirada de la orden.

· Detenidos en Sevilla los padres de un bebé por esconderlo ante la "sospecha" de que les retiraran la custodia

Área de Protección al Menor (Aprome) de la Jefatura Provincial de Sevilla de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido a los padres de un bebé de cuatro meses imputándoles a ambos la comisión de un delito de sustracción de menores. El recién nacido está en manos de los Servicios de Protección de Menores de la Junta. A los progenitores ya se les han retirado tres hijos por "no poder garantizar la debida atención, cuidado y protección".

· Absueltos Pérez-Sauquillo y los otros once acusados por los préstamos de Invercaria a FIVA

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha absuelto a los 12 acusados del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por dicha sociedad a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), destinada a funcionar como portal de ferias virtuales, según la sentencia emitida este pasado martes y recogida por Europa Press.

· Moreno defiende la Ley Trans de Andalucía frente a la exigencia de Vox para que la derogue como apoya Ayuso en Madrid

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha rechazado este jueves la petición que le ha planteado Vox en el Pleno del Parlamento para que derogue la Ley Trans de Andalucía a imitación de la iniciativa que ha anunciado va a emprender la Comunidad de Madrid. "Quiero aclararle que Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía. A mí no me condiciona nada, ninguna comunidad autónoma", ha proclamado Moreno, que ha defendido que la norma andaluza no es comparable a la aprobada ahora a nivel nacional por "su sesgo ideológico" y su aprobación "sin consenso".