Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 1 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 1 de octubre, hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia una línea de ayudas al alquiler para menores de 35 años de 250 euros al mes durante dos años como máximo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este jueves la creación en la comunidad autónoma de "una nueva línea de ayudas de alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años", que será de "250 euros al mes durante un máximo de 24 meses". (Leer más https://acortar.link/bQa20D)

· El Gobierno calcula que más de 263.000 alquileres se beneficiarían en Andalucía del decreto de la prórroga automática

La prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 que el Gobierno ha incluido en uno de los dos decretos leyes aprobados este pasado martes por el Consejo de Ministros beneficiaría a un total de 263.222 contratos en Andalucía, según los cálculos que maneja el Gobierno central. (Leer más https://acortar.link/efjf28)

· Muere un bebé de 18 meses de Villanueva del Arzobispo (Jaén) tras llevarse a la boca un puñado de legumbres de un saco

Un bebé de 18 meses de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ha fallecido tras llevarse a la boca un puñado de legumbres --al parece habichuelas-- que cogió de un saco en la tienda que regentan los padres en el municipio. (Leer más https://acortar.link/80V6SJ)

· Moreno promete a Vivas descuentos del 25% en los ferrys a Ceuta y una conexión marítima regular con el puerto de Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves con su homólogo de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), a llevar a cabo una serie de iniciativas de colaboración entre ambos territorios, entre las que ha citado la de "promover una conexión marítima regular entre Ceuta y el puerto de Málaga para mejorar la conectividad" entre ambos lugares que "existe ya a través de helicóptero", así como la posibilidad de "aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry a Ceuta". (Leer más https://acortar.link/qWpXLF)

· Fiscalía sitúa el petaqueo como "clave de bóveda" del narco por mar en Andalucía y advierte de riesgo para la población

La Fiscalía Superior de Andalucía confirma en su memoria anual que esta comunidad se ha convertido en un territorio esencial en el mapa europeo del narcotráfico, donde este fenómeno ha ganado en "sofisticación y violencia". Junto a ello, sitúa el petaqueo como "clave de bóveda" en la logística por mar de estas bandas organizadas que almacenan y transportan ingentes cantidades de combustible "sin medidas de seguridad y junto a zonas habitadas", lo que ha "disparado el riesgo objetivo" para los ciudadanos. (Leer más https://acortar.link/e06y5U)