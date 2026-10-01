Vivienda en España, en cinco gráficos: emancipación de los jóvenes, alquiler y acceso a la vivienda - EUROPA PRESS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los jóvenes (44,3%) españoles de entre 26 y 34 años actualmente viven con sus padres, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2025. Entre las principales razones por las que no se han independizado destaca que o no se pueden permitir alquilar una vivienda (34,6%) o no pueden comprarla (12,7%).

Los siguientes gráficos explican cómo el acceso a la vivienda se ha complicado para los jóvenes y cómo la brecha generacional es cada vez más amplia.

¿CUÁNTOS JÓVENES VIVEN CON SUS PADRES?

El INE señala que un 67,1% de las personas entre 18 y 35 años viven con sus padres. Dentro de este grupo, más de un 90% de los jóvenes de entre 18 y 25 años no se han independizado porque, en su mayoría (54,9%), no se lo han planteado.

Al reducir el rango de edad entre 26 y 34 años, la situación cambia: se reduce a un 44,3% el porcentaje de españoles que siguen viviendo con sus padres y la razón principal pasa a ser por el precio de la vivienda. Un 34,6% dice que viven con sus padres porque no se pueden permitir alquilar frente a un 23,6% que no se ha planteado independizarse.

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¿CÓMO HA CAMBIADO LA FORMA EN LA QUE SE ACCEDE A LA VIVIENDA?

En apenas dos décadas, las personas con menos de 30 años han pasado de comprar vivienda a alquilarla, según muestran las cifras del INE. En el año 2005, un 53,6% de las personas de esta edad eran propietarios de una casa, frente a un 31,6% que vivía en una vivienda alquilada.

En cambio, en el 2012, hay un punto de inflexión en el que los españoles de estas edades empezaron a alquilar en lugar de comprar. En 2025, solo un 30,6% de los menores de 30 años tiene una propiedad, frente a un 49,8% que vive de alquiler.

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¿SE ALQUILA CADA VEZ MÁS?

La cantidad de personas que alquilan una vivienda ha estado aumentando desde el año 2006, en una tendencia marcada por la crisis del mercado inmobiliario de 2008. En su punto más bajo (2006), el 25,5% de los adultos con 29 años o menos alquilaban una vivienda. Sin embargo, en 2025, esta cifra alcanza el 49,8%.

Sin embargo, cabe destacar que la porción de personas que viven de alquiler de entre 30 a 44 años también ha aumentado significativamente en comparación con otras franjas de edad. En el año 2006, el 17,1% de las personas de estas edades alquilaba; en 2025, esta cifra llega al 32,1%, prácticamente doblándose en dos décadas, algo similar a lo ocurrido con la franja de edad inferior.

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¿ES CIERTO QUE ANTES MÁS JÓVENES SE PODÍAN COMPRAR UNA CASA?

En el año 2007, cuando el INE registró un alza en personas con viviendas en propiedad, el 87,5% de las personas con 65 años o más tenían una casa, cifra que bajaba al 74,3% entre el grupo de 30 a 44 años y al 58,1% en los menores de 30 años.

Sin embargo, a partir de ese año, la tendencia de la propiedad ha estado marcada por una caída significativa entre los grupos edad más bajos. En 2025 poco más de la mitad (53,1%) de las personas de entre 30 y 44 años son propietarias de una casa y solo un 30,6% de las personas menores de 29 años lo son.

Esta caída fue más moderada en el grupo de edad de 45 a 64 años (del 85,9% en 2004 al 75% en 2025) y subió ligeramente entre los mayores de 65 años (del 86,5% al 88,2%).

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¿POR QUÉ NO SE MUDAN LOS ESPAÑOLES?

El precio excesivo es, con independencia de la edad, la principal razón por la que los españoles no cambian de vivienda. Un 67,2% lo consideran el primer motivo, situándose la cifra más alta entre los que tienen entre 30 y 44 años (70,8%).

Dentro de este grupo de edad, un 6,7% no cambió de vivienda por no reunir las condiciones necesarias para alquiler o compra, variable en la que pueden influir los precios pero también otros requisitos como la estabilidad laboral o la solidez de ingresos. Una situación que afecta más a los menores de 30 años, subiendo este porcentaje hasta el 9,3%.

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