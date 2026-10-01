Junta señala que apuesta por el diálogo con Costas para buscar solución de permanencia a un chiringuito en Rota (Cádiz)

Archivo - El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz y la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico han mantenido este jueves una primera reunión de trabajo en el marco del periodo de consultas abierto respecto a la modificación de la concesión del establecimiento hostelero 'Galápagos', ubicado en la playa de La Costilla, en Rota, tras la sentencia del TSJA que acordó retrotraer el procedimiento para abrir este periodo de consultas, en la que ha señalado que apuesta por el diálogo con Costas.

Según ha indicado la Junta en una nota, el delegado territorial, Óscar Curtido, ha destacado que el encuentro se ha desarrollado en un clima de diálogo institucional, en el que las dos administraciones han expuesto sus respectivos criterios técnicos y jurídicos, "identificando cuestiones sobre las que existe margen de subsanación".

En este sentido, ha detallado que "hay aspectos relacionados con las distancias, la gestión de las aguas residuales y otros elementos técnicos sobre los que existe una clara disposición para el acuerdo". Del mismo modo, el delegado ha valorado positivamente la evolución de las conversaciones, dado que la Demarcación de Costas ha manifestado su disposición a estudiar las cuestiones pendientes desde el punto de vista técnico y jurídico, con el objetivo de determinar las posibilidades existentes para hacer viable la permanencia del establecimiento dentro del cumplimiento de la normativa de Costas.

En este contexto, Óscar Curtido ha puesto de relieve la voluntad de la Junta de seguir trabajando para encontrar una solución que permita la permanencia del establecimiento durante todo el año, "siempre dentro del respeto a la normativa aplicable y garantizando la adecuada protección y el uso público del dominio público marítimo-terrestre".

Por ello, ha hecho hincapié en la conveniencia de avanzar hacia criterios comunes de interpretación y tramitación administrativa que aporten una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en futuros expedientes, "algo que se ha abordado también en la reunión y que consideramos vital para favorecer la coordinación entre administraciones, aportar mayor seguridad jurídica y evitar, en la medida de lo posible, futuras discrepancias en la tramitación de estos expedientes".

Según ha indicado la Junta, como resultado de esta primera toma de contacto, ambas partes se han emplazado a celebrar una nueva reunión en las próximas semanas, una vez analizadas las cuestiones pendientes y estudiadas las posibles soluciones técnicas y jurídicas que permitan avanzar en la resolución del expediente. No obstante, para Curtido, "se trata de un paso adelante en el diálogo institucional y en la búsqueda de soluciones compatibles con una gestión sostenible del litoral".

En este sentido, el delegado ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz "mantiene su compromiso de compatibilizar la protección ambiental y el adecuado uso del dominio público marítimo-terrestre con el desarrollo de actividades económicas vinculadas a los establecimientos de playa, un sector de especial relevancia para el empleo, el turismo y la economía de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía".