Torres, tras declarar Vivas como testigo en la Audiencia Nacional: "No me cabe duda de que ha dicho la verdad"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que "no le cabe duda" de que lo que ha declarado este miércoles el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la Audiencia Nacional --donde ha asegurado que llamó diez veces a Moncloa sin éxito antes de la entrada masiva de migrantes-- "es la verdad", puesto que ha acudido "en calidad de testigo".

"El señor Vivas hoy ha acudido en calidad de testigo a la Audiencia Nacional. Como saben todos, los testigos están obligados a decir la verdad, y no me cabe ninguna duda de que lo que ha dicho es la verdad", ha asegurado Torres en una rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité Especializado de Situación sobre Ceuta, en la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Así se ha expresado después de la declaración como testigo --y, por tanto, con obligacion legal de decir verdad-- del presidente ceutí ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio. La de Vivas es la primera declaración en esta causa, que se abrió el pasado agosto tras una denuncia de Iustitia Europa.

En su declaración, el presidente de Ceuta ha afirmado que contactó con el Gobierno en los días previos a dicha entrada para advertir de la gravedad de la situación, y que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

Asimismo, ha asegurado que intentó hablar con Sánchez hasta en diez ocasiones antes del 30 de julio y sólo tuvo respuesta en tres de ellas por parte de su jefe de Gabinete, Diego Rubio. En la última de estas tres comunicaciones, según la versión de Vivas, Rubio le dijo que a partir de ese momento el canal de comunicación era la Delegación del Gobierno, no la Presidencia del Gobierno.

Ante ello, el ministro y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, ha argumentado que "ante una situación de una investigación judicial, lo que ha hecho hoy el presidente de Ceuta es colaborar". "Y harán lo propio todos aquellos que sean citados en calidad de testigo", ha proseguido, instando así a que la investigación "avance".

"Yo he comparecido también diciendo que ha habido avisos en el 23, en el 24, en el 25, en el 26... ninguno afirmaba que 80.000 personas iban a entrar en la ciudad de Ceuta. No había ninguno con esa concreción y, en ese sentido, pues respeto absoluto a los procedimientos judiciales", ha sentenciado.

MONCLOA CREE QUE VIVAS ESTÁ "JUGANDO A UN JUEGO MUY PELIGROSO"

Fuentes de Moncloa, tras la declaración de Vivas en la Audiencia Nacional, han cargado duramente contra las palabras del presidente ceutí, al que acusan de mentir y de estar "jugando a un juego muy peligroso".

En ese sentido, dicen que no tienen constancia de la decena de llamadas del presidente de la ciudad y llegan a retarle a que haga públicos los registros de llamadas. En todo caso insisten en que nadie, ni en Madrid ni en Ceuta, podía imaginar la magnitud de lo que terminó sucediendo.

La versión que ofrecen en Moncloa es distinta a la de Vivas: Pidió hablar con Sánchez solamente una vez y llegó a hacerlo el mismo día 30, cuando ya habían empezado a cruzar de manera irregular miles de personas desde el otro lado de la frontera. "Se le atendió siempre que llamó", indican fuentes gubernamentales.

Por su parte, Sánchez ha aseverado que hubo "comunicación constante" con Vivas, además de recalcar que en los días anteriores al 30 de julio "hubo reuniones a tres" entre el Gobierno Central, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno. "No hubo una ni dos, sino hubo bastantes comunicaciones", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo central.