Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 8 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 8 de octubre, hasta las 19 horas:

· Una investigadora del accidente de Adamuz denuncia modificaciones en informes técnicos cuando llegan a sus superiores

Una investigadora de la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que fallecieron 46 personas ha denunciado este jueves en el Congreso que "en muchas ocasiones" los informes técnicos realizados para descubrir las causas del accidente se modifican cuando llegan a instancias "superiores". (Leer más https://acortar.link/5jxQiJ)

· Siete capitales andaluzas convocan concentraciones y homenajes por la muerte de Maricarmen tras su desahucio

Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva y Almería acogerán concentraciones y actos de homenaje por la muerte de Maricarmen, recientemente desahuciada de su vivienda, con convocatorias para este jueves y viernes en recuerdo de la fallecida y en defensa del derecho a la vivienda. (Leer más https://acortar.link/xTBnzf)

· Los diputados de Por Andalucía harán huelga por la vivienda y no participarán en el debate de totalidad del Presupuesto

Los cinco diputados de Por Andalucía no asistirán al Pleno del Parlamento andaluz de debate a la totalidad de los presupuestos que se celebra el 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. (Leer más https://acortar.link/CEOheH)

· Moreno pide "máxima transparencia" ante la "larga experiencia de intentos de compra de voto del PSOE" en Andalucía

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en los instrumentos de "transparencia" que tiene la democracia española ante los procesos electorales y ha recordado la "larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos por parte del PSOE" en la comunidad andaluza. (Leer más https://acortar.link/SWBiOH)

· El alcalde de Algeciras pide que se respete su presunción de inocencia y anuncia que se presentará a las municipales

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha pedido que se respete su presunción de inocencia ante la denuncia presentada en el Tribunal Supremo por un presunto acoso sexual, cuyos hechos ha "negado rotundamente". Así, ha anunciado que va a defender su "inocencia" ante una denuncia que "a día de hoy no consta que haya sido admitida a trámite", así como que va a "seguir trabajando" por Algeciras y que se va a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. (Leer más https://acortar.link/OZLyjM)