Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 13 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 13 de abril hasta las 19 horas:

· Detenido en Córdoba acusado de asesinar a machetazos a su expareja en el portal de su casa

La Policía Nacional ha detenido este lunes en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, a un hombre que presuntamente ha asesinado a machetazos a su expareja, una mujer de 64 años a la que supuestamente acorraló y dio muerte en el portal de su domicilio, en el pasaje Virgen de la Luna, rociando además el lugar con gas pimienta. (Leer más https://acortar.link/IAxcdt)

· Un juez abre nueva causa al expresidente de Diputación de Almería por su viaje a Madrid pagado con fondos públicos

El juez que instruye el caso 'Mascarillas' de Almería, que investiga presuntas irregularidades y 'mordidas' en contratos realizados desde la Diputación de Almería, ha acordado que se abra una nueva causa para investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación a raíz del viaje realizado por el expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García en junio de 2025 a Madrid con fondos públicos sin "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial". (Leer más https://acortar.link/IYgpqh)

· La Junta Electoral advierte a la Junta sobre visitas técnicas y mensajes en X de consejeros por vulnerar la neutralidad

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha estimado parcialmente en cuatro acuerdos que ha publicado este lunes sendas denuncias de la coalición Por Andalucía sobre las convocatorias a los medios de comunicación que hace la Junta de Andalucía de actos que denomina visitas técnicas, así como de la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad. (Leer más https://acortar.link/SRjppz)

· Gavira (Vox) acusa a Moreno de "confundir estabilidad con su comodidad": "Los que estamos en un lío somos los andaluces"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha acusado este lunes al presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de confundir esa "estabilidad" en Andalucía a la que apela constantemente con "su comodidad" y, al final, los que "estamos en un lío somos los andaluces". (Leer más https://acortar.link/Pv1e1C)

· Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por calumnias contra el secretario general de Facua

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa a Vito Quiles al considerar que "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación "es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas". (Leer más https://acortar.link/klcQSD)