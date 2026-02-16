Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 16 de febrero hasta las 19 horas:

· Los vecinos de Grazalema (Cádiz) viven con alegría y emoción la vuelta a casa tras once días desalojados

Los vecinos de Grazalema (Cádiz) que hace 11 días tuvieron que ser desalojados hacia Ronda (Málaga) por las abundantes lluvias que sufrieron desde el miércoles 4 de febrero, han vivido la vuelta a sus casas con mucha alegría y emoción, y es que desde las 16.00 horas de este lunes un 80% de la población puede acceder ya al municipio y tratar de recuperar la normalidad que perdieron una tarde de jueves. (Leer más https://acortar.link/onjwox)

· Óscar Puente avanza que la línea de alta velocidad de Madrid a Andalucía reabrirá este martes o miércoles

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba). (Leer más https://acortar.link/jd6J4m)

· La Fiscalía de Málaga presenta denuncia contra el exsecretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado escrito de denuncia sobre las diligencias preprocesales iniciadas contra el concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual. (Leer más https://acortar.link/n8bt6g)

· Moreno urge a la ministra de Sanidad a sentarse a negociar con los médicos hasta lograr un acuerdo que evite la huelga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque la huelga. (Leer más https://acortar.link/YcgoFj)

· Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga)

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con el suicidio de una menor de 14 años en la ciudad malagueña de Benalmádena, según han confirmado fuentes cercanas al caso. Los hechos han tenido lugar este fin de semana. El cuerpo de la chica fue hallado en la madrugada del domingo. Tras los hechos se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias, para lo que se está recabando toda la información de la situación de la alumna en el centro en el que estudiaba. (Leer más https://acortar.link/HGFahz)