Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 19 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 19 de enero hasta las 19 horas:

· Ascienden a 40 las muertes en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz alcanza a las 18,45 horas de este lunes las 40 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 41 personas ingresadas --37 adultos y cuatro niños--. (Leer más https://acortar.link/3CXEQ7)

· Punta Umbría (Huelva) confirma la muerte de cuatro miembros de una familia en Adamuz: Sólo sobrevive una niña de 6 años

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado en la tarde de este lunes el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de la localidad como consecuencia del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba). Así, estas personas se encontraban en situación de desaparecidas, según ha indicado el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, tras el minuto de silencio convocado por el accidente. Se trata, concretamente, de padre, madre, hijo y sobrino, además eran los familiares de una niña de seis años que ha sido custodiada por la Guardia Civil. (Leer más https://acortar.link/rj0OJS)

· Sánchez decreta tres días de luto por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y promete "dar con la verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba) y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales. Además ha decretado tres días de luto oficial, que empezarán en la próxima medianoche hasta el jueves, según ha trasladado en una declaración sin preguntas desde la localidad cordobesa, junto a varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (Leer más https://acortar.link/KRDcob)

· Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 km/h

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha descartado que el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210. (Leer más https://acortar.link/TNvhS2)

· Moreno prevé un trabajo "complicado" en la identificación de víctimas del accidente de Adamuz: "No va a ser rápido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este lunes de que el trabajo de identificación de las víctimas mortales del accidente de tren registrado este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba), por el que se han contabilizado al menos 39 fallecidos, va a ser "duro y complicado", de modo que "no va a ser rápido", aunque le gustaría que se completara de la manera más rápida posible para reducir la "angustia" de sus familias. (Leer más https://acortar.link/hcdMuC)