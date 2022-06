Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de junio a las 19 horas

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 20 de junio hasta las 19 horas:

· Moreno acortará plazos tras su mayoría absoluta para poner en marcha el nuevo Gobierno andaluz antes de final de julio

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones autonómicas, Juanma Moreno, quiere acortar los plazos tras la amplia mayoría absoluta obtenida en las urnas este domingo 19 de junio para poner en marcha su nuevo Gobierno antes de final de julio, han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

· Marín se descarta como independiente en un gobierno de Moreno y piensa "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones andaluzas, Juan Marín, ha descartado este lunes formar parte como independiente del futuro gobierno que haga el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, hipotésis que ha rechazado con un "no, no" y con un "cumplo mi palabra", además de preguntarse "qué he hecho tan mal para un castigo tan duro" tras un resultado electoral que deja a su partido fuera del Parlamento autonómico.

· Espadas se ve "más fuerte" y cree que el PSOE-A le "necesita" para ser un "gobierno en la sombra" en el Parlamento

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha insistido este lunes en que su compromiso con Andalucía "es firme" y en que es una "privilegiada" por formar parte del futuro Parlamento autonómico, en el que aspira a "liderar la oposición".

· Olona insiste en que su compromiso con Andalucía es "firme": "Soy una privilegiada" y "voy a liderar la oposición"

La mayoría absoluta de 58 escaños que ha conseguido el PP-A en las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo ha tenido su prolongación en el voto urbano por cuanto ha duplicado sus resultados de las elecciones autonómicas de 2018, cuando logró ser primera fuerza en cuatro capitales: Almería, Córdoba, Granada y Jaén.

· En libertad provisional los dos detenidos por una presunta violación en el ferial del Corpus de Granada

Los dos jóvenes de 20 años detenidos el pasado viernes por su supuesta relación con la presunta violación de una joven, también de 20 años, en la madrugada del 15 al 16 de junio en el recinto ferial de Granada pasaron durante el fin de semana a disposición judicial y han quedado en libertad provisional, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.