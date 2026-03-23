Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 23 de marzo a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 23 de marzo hasta las 19 horas:

· Junta, municipios y sector turístico piden un plan técnico e información actualizada sobre el AVE directo en Málaga

La Junta de Andalucía, representantes de los municipios turístico de la Costa del Sol y del sector turístico malagueño han mantenido una reunión "de urgencia" este lunes para valorar "la grave situación de desconexión ferroviaria que sufre Málaga desde el pasado 18 de enero". Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que "la incertidumbre prolongada no es buena para el sector" y que esta "anomalía en las comunicaciones ha terminado afectando directamente tanto al destino como a la reputación de la marca Costa del Sol". Así, han pedido un plan técnico e información actualizada. (Leer más https://acortar.link/5ldtsE)

· Repullo y Bellido advierten del déficit y "mala" conservación de infraestructuras ferroviarias en Andalucía

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han advertido este lunes del déficit y "mala" conservación de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía y la provincia cordobesa, con el impacto que tiene en la economía, especialmente en el turismo, con más notoriedad desde el siniestro de Adamuz y el tren de borrascas, al tiempo que también han apuntado a la situación de las carreteras. (Leer más https://acortar.link/occStn)

· Equipo de Gobierno solicitará en el Pleno de Huelva la dimisión del ministro Puente por el accidente de Adamuz

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha informado los asuntos que defenderán el próximo viernes en el Pleno del mes de marzo, entre los que destacan la moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro Óscar Puente. (Leer más https://acortar.link/980wD5)

· Detenidas 19 personas al caer una red de tráfico de armas y drogas este lunes, 2 de ellos en Andalucía

El operativo policial de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol contra el tráfico internacional de armas y drogas que se ha desarrollado este lunes deja un balance de 19 detenidos, 14 de ellos en Cataluña, 2 en Andalucía y 3 en Bulgaria, así como 6 investigados en Grecia y la intervención de diversas armas, dinero en efectivo y drogas, informa la policía catalana en un comunicado. (Leer más https://acortar.link/occStn)

· Convocado un consejo de administración de Cartuja tras imputación del gerente por supuesto cobro de comisiones

La Junta de Andalucía, con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario este próximo Viernes de Dolores tras el informe de la UCO que apunta a supuestos cobros de comisiones por parte del exsecretario general de Deportes de la Junta José María Arrabal, y el actual gerente del Estadio Olímpico de La Cartuja, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol. (Leer más https://acortar.link/8whUVQ)