PSOE pide un 'estirón' de Metro para llevarlo a Valdecarros o Parla y mejorar conexiones con Getafe, Móstoles y Alcorcón

Archivo - Imagen de recurso de obras en Metro de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado un 'estirón' de Metro de Madrid para llevarlo a zonas como Valdecarros (Madrid) o Parla y para mejorar las conexiones con Getafe, Móstoles y Alcorcón.

Lo ha reclamado en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid en la que presentan una batería de prolongaciones que buscan dar servicio a la corona metropolitana de la capital y a los nuevos desarrollos urbanísticos.

"Madrid y sus municipios metropolitanos están creciendo, y ese crecimiento exige que las instituciones estemos a la altura. No podemos permitir que nuevos desarrollos urbanísticos queden desconectados de la red de transporte público o dependientes del vehículo privado", sostienen los socialistas.

Consideran que extender el suburbano implica invertir en la "igualdad de oportunidades, cohesión territorial y bienestar" para el conjunto de los madrileños, al timepo que daría respueta a las "decenas de miles de madrileños" que entran y salen cada día de la capital para trabajar.

EL CAÑAVERAL, LOS CERROS, GETAFE Y ALCORCÓN

Así, el primero de los puntos de esta iniciativa es que se retomen los estudios técnicos y geológicos para que el Metro de Madrid lleguen a El Cañaveral (proyección de más de 52.000 habitantes) y Los Cerros (proyección de más de 14.000 viviendas). Para estos desarrollos plantean la posibilidad de ampliar la Línea 2 (que acaba actualmente en Las Rosas) o la L7.

Reclaman asimismo una estrategia de extensión del Metro de Madrid en la corona metropolitana, dando servicio al municipio de Parla, al barrio de Perales del Río de Getafe y al nuevo desarrollo de Valdecarros y retomando la ampliación de la Línea 10 entre Móstoles y Alcorcón.

Con Valdecarros también reclaman que se inicien los estudios para conectarlo con la red de Metro y han sugerido que sea una "extensión" de la red que conecte Atocha con el ámbito pasando por Méndez Álvaro y Entrevías --no concretan si sería un ramal de la L1 o de la L11, las dos líneas a las que se conecta la estación--.

También fijan la mirada en la Línea 11 de Madrid para que su tramo sur, aún sin ejecutar, incluya una conexión con el barrio de Las Águilas. Para la L9 reclaman que una vez revertida la concesión entre Arganda del Rey y Puerta de Arganda, se realice la operación continua de la línea reforzando el tramo que sirve a los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, "sin menoscabo de que algunos trenes puedan invertir marcha en la nueva estación de Los Berrocales si la demanda así lo aconseja".

Por último, en el caso de Parla, destacan la importancia de la intermodalidad y las posibilidades que tendría la conexión del suburbano con la nueva estación de alta velocidad planteada por el Ministerio de Transportes para este municipio.