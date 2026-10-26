Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 26 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 26 de octubre, hasta las 19 horas:

· Vox pacta con PP no presentar candidato al Senado el 29N en Cádiz y un único nombre en Sevilla, Huelva, Granada y Jaén

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias --entre ellas, Cádiz--, y presentará un único candidato en otras 14 --entre las que figuran cuatro andaluzas; en concreto, Sevilla, Huelva, Granada y Jaén-- para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación. (Leer más https://acortar.link/CRprkx)

· Muere a los 69 años Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla durante doce años

El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín ha fallecido en las últimas horas tras una larga y grave enfermedad, según ha informado el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés, durante la sesión extraordinaria que se celebra este lunes sobre ordenanzas fiscales. Tras comunicar la noticia a la Corporación, se ha guardado un minuto de silencio. (Leer más https://acortar.link/sFC1AD)

· Cae en Jaén una red acusada de ganar cuatro millones de euros con fraude en el aceite de oliva ecológico

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, asentada principalmente en la provincia de Jaén, dedicada al fraude alimentario en el sector del aceite de oliva, mediante la comercialización de aceite de calidad inferior como aceite de oliva virgen extra ecológico. Se estima que, desde 2023, habría obtenido "un beneficio ilícito superior a los cuatro millones de euros". (Leer más https://acortar.link/6LZ1g1)

· Moreno reivindica "el diálogo y la cordialidad" tras su reunión "constructiva" con el Lehendakari en Ajuria Enea

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la reunión "positiva y constructiva" que ha mantenido este lunes con el Lehendakari, Imano Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. "Hemos abordado la situación económica y diversos asuntos de interés común para el País Vasco y Andalucía. Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo en beneficio de la sociedad", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'. (Leer más https://acortar.link/BqjQsL)

· Muere un niño de siete años en un accidente fortuito con un coche en Hornachuelos (Córdoba)

Un niño de siete años ha fallecido este domingo en un accidente fortuito con un coche involucrado, según las primeras pesquisas facilitadas por fuentes cercanas al caso, ocurrido en la urbanización Pajares de la localidad cordobesa de Hornachuelos. (Leer más https://acortar.link/4PlRvU)