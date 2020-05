Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo a las 14 horas

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 4 de mayo hasta las 14 horas:

· Andalucía registra siete muertes y 62 contagios en 24 horas y supera los 7.000 curados de Covid-19

Andalucía alcanza los 1.263 fallecidos por coronavirus, siete más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, que registran 12 nuevos hospitalizados y dos nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en una jornada en que la comunidad supera la cifra de 7.000 personas recuperadas de la enfermedad. La Consejería de Salud contabiliza 14.349 positivos --incluidos asintomáticos-- en Andalucía, 62 más en 24 horas, menor aumento diario desde el pico de la pandemia registrado a finales de marzo. (Leer más https://bit.ly/2xB4dFk)

· Hallan el cadáver de una mujer en un vehículo en el núcleo de Torre del Mar en Vélez-Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 51 años en el interior de su vehículo en el núcleo de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. Según han informado a Europa Press fuentes policiales, por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. (Leer más https://bit.ly/35viMXs)

· Susana Díaz pedirá "responsabilidades" a la Junta por los contagios de sanitarios y en residencias de mayores

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha avisado este lunes de que su partido pedirá "responsabilidades políticas" a la Junta, "cuando llegue el momento", por la "mala gestión" en cuestiones relacionadas con la pandemia del coronavirus que se han traducido en el número de contagios entre profesionales sanitarios o en la "situación terrible" que se ha vivido en residencias de mayores. (Leer más https://bit.ly/2zbNAQI)

· Cassá anuncia su baja de Cs y su paso al grupo no adscrito en Ayuntamiento y Diputación de Málaga y deja sin mayoría en el pleno a De la Torre

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Juan Cassá, ha anunciado este lunes su baja de la formación naranja y su paso al grupo no adscrito en ambas instituciones. En el caso del Ayuntamiento, con el paso de Cassá al grupo no adscrito el equipo de gobierno queda con 15 ediles, los mismos que contarán PSOE (12) y Adelante Málaga (3), por lo que el edil no adscrito será clave en muchos asuntos.

· Teresa Rodríguez critica que Moreno "se corone como rey del sur" con un escudo "fake" en plena pandemia del coronavirus

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en plena pandemia" del coronavirus que ha dejado en la comunidad autónoma más de 1.200 fallecidos hasta ahora, esté "más preocupado en ocultar sus propios complejos coronándose a sí mismo rey del sur" con un escudo "fake" de Andalucía. (Leer más https://bit.ly/3aYWoXp)

