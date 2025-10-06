Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 6 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 6 de octubre hasta las 19 horas:

· La Fiscalía Superior de Andalucía estudia la denuncia que pide abrir la investigación por el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía Superior de Andalucía ha recibido la denuncia presentada por el Defensor del Paciente en la que se pide a dicho órgano judicial que abra una investigación de oficio por el caso del cribado del cáncer de mama, en cuyo programa de detección precoz la Junta de Andalucía ha terminado reconociendo "errores" en el protocolo que han provocado retrasos, en algunos casos de hasta un año, en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía sin resultados concluyentes. La Administración autonómica está llamando a 2.000 mujeres de este cribado que tienen que hacerse una segunda prueba para descartar una lesión tumoral. (Leer más https://acortar.link/oYkClS)

· Moreno afirma que se trabaja "contrarreloj" para solventar los cribados de cáncer de mama y evitar nuevos "errores"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, trabaja a "contrarreloj" para solventar los retrasos en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes en la detección precoz del cáncer de mama así como en un nuevo protocolo que permita evitar nuevos "errores". (Leer más https://acortar.link/2KTX9i)

· Andalucía contabiliza diez asesinatos machistas en 2025 tras el caso de Marbella (Málaga), el segundo en una semana

Andalucía contabiliza diez mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de la mujer de 83 años muerta este pasado viernes 3 de octubre en el municipio malagueño de Marbella. (Leer más https://acortar.link/Awt8tl)

· El secretario general del PCA, Ernesto Alba, presenta su candidatura en las primarias de IU para presidir la Junta

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha presentado su candidatura en el marco de las primarias internas de Izquierda Unida (IU) para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, realizando un llamamiento a la unidad de la izquierda frente al avance de la extrema derecha. (Leer más https://acortar.link/LHauSh)

· Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por matar a su madre en Brenes (Sevilla)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río (Sevilla), en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven detenido como presunto autor de la muerte de su madre en la localidad sevillana de Brenes. (Leer más https://acortar.link/YRQ6xT)