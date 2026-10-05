Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 5 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 5 de octubre, hasta las 19 horas:

· Moreno: Aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso sería una "trampa a la democracia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos sobre vivienda que no salieron adelante la pasada semana sería "un fraude" y una "trampa a la democracia". (Leer más https://acortar.link/n0X2iu)

· Acampadas de Sevilla, Málaga, Granada y Almería deciden permanecer tras el anuncio de las elecciones anticipadas

Las acampadas por la vivienda de Sevilla, Málaga y Granada permanecerán una noche más acampando en las Setas de la Encarnación, la Plaza de la Constitución y en el Palacio de Congresos, respectivamente, tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa de convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. En Almería el Ayuntamiento interpuesto una denuncia ante los juzgados contra la veintena de personas que mantienen la acampada de protesta por la situación de la vivienda en la Plaza de Emilio Pérez, en el extremo sur del Paseo de Almería, al ver una "ocupación ilegal de la vía pública". (Leer más https://acortar.link/Mc1gB0)

· Moreno se implicará "a fondo" en campaña del 29N y descarta el salto a Madrid si gana Feijóo: "Mi compromiso es Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que se implicará "a fondo" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha descartado dar el salto a Madrid si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegara a la Moncloa. (Leer más https://acortar.link/PyqCbw)

· Montero anima a la ciudadanía a "participar" y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras las elecciones del 29N

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha emplazado este lunes a la ciudadanía española a "participar" en las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 29 de noviembre y "decidir" entre "avanzar o retroceder" tras dichos comicios. (Leer más https://acortar.link/H9pMGB)

· Adelante se presenta como "voto más útil contra la derecha" el 29N y García se descarta para las generales: "Mi futuro está en Andalucía"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su formación se presentará en solitario a las elecciones generales convocadas el próximo 29 de noviembre. El parlamentario andaluz ha defendido que son "la mejor forma de quitarle escaños a las derechas" y se ha marcado como objetivo que "haya más diputados de izquierdas que representen a Andalucía en el Congreso" y que "no gobierne la derecha y la extrema derecha". (Leer más https://acortar.link/lJKQwJ)