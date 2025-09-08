Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 8 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 8 de septiembre hasta las 14 horas:

· Activado el protocolo de prevención para aves silvestres tras dos nuevos focos de gripe aviar en Doñana

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha activado el nivel 2 de protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana. Dicho nivel, dentro del Protocolo de Emergencia Sanitaria del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) para detectar Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Aves Silvestres, se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados. La decisión se ha adoptado tras la confirmación de tres focos en distintas localizaciones del espacio protegido, declarados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio. (Leer más https://acortar.link/Ht26zV)

· Moreno culpa a Sánchez del "alza" de Vox en los sondeos: "Su polarización lo alimenta de manera constante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este lunes sobre el posible crecimiento de Vox en unas elecciones generales, como apuntan sondeos publicados en medios de comunicación, que es el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el que "alimenta" a esa formación "de manera constante". (Leer más https://acortar.link/f4pQJF)

· Muere un hombre corneado por un toro en las fiestas de Ubrique (Cádiz), que decreta un día de luto

Un vecino de la localidad gaditana de Ubrique ha fallecido este domingo 7 de septiembre tras ser corneado por un toro en las fiestas del municipio, que ha decretado un día de luto oficial. El suceso tuvo lugar sobre las 18.45 horas durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gayumbo, cuando un hombre fue corneado varias veces en la calle San Ignacio del municipio resultando herido por asta de toro. Los servicios sanitarios sólo pudieron certificar la muerte de la víctima en el centro de salud. (Leer más https://acortar.link/RXeXDt)

· PSOE-A acusa a Moreno de "malversación por omisión" con la renuncia a la quita de deuda: "Es una marioneta de Feijóo"

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de incurrir en un delito que ha descrito de "malversación por omisión" por la renuncia a una quita de su deuda, que sería de 19.000 millones, a cuenta de los mecanismos de financiación del Estado, que la pasada semana aprobó el Consejo de Ministros como proyecto de ley que enviará al Congreso. (Leer más https://acortar.link/MSqyWd)

· Moreno anuncia el envío al Parlamento del anteproyecto de Ley Activa para impulsar la innovación con las universidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes el envío al Parlamento andaluz del anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad autónoma de la mano de universidades y centros tecnológicos, una norma que se denominará Ley Activa. (Leer más https://acortar.link/RnQNfo)