Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 7 de septiembre a las 14 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 7 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Tres detenidos y un investigado por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba en julio

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta como presuntas responsables de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en el término municipal de Córdoba, concretamente en la zona de Cerro Muriano, paraje Torreárboles. (Leer más https://acortar.link/QjfVtc)

· Moreno critica la "indolencia abrumadora" de Sánchez con Ceuta y defiende a Vivas como "referente de la convivencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este lunes la "indolencia abrumadora" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis migratoria en Ceuta, y ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, como un "referente de la convivencia". (Leer más https://acortar.link/VIUx5m)

· Andalucía cubrirá 1.118 plazas vacantes en Infantil y Primaria y 2.000 en Secundaria y otros cuerpos

La Consejería de Educación confía en cubrir este miércoles, antes del comienzo de las clases en los ciclos de Infantil y Primaria el 10 de septiembre, 1.118 plazas entre vacantes (549) y sustituciones (569). Ese mismo miércoles 9 de septiembre, el departamento de María del Carmen Castillo sacará una nueva convocatoria, de alrededor de 2.000 plazas tanto para Secundaria como para las bajas de última hora en Primaria. (Leer más https://acortar.link/LjouT8)

· Sanz califica de "corrupción política" el modelo de financiación y acusa a Montero de "traición" a Andalucía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de "corrupción política" el modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante con los votos de Canarias y Cataluña y ha acusado a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de "traición histórica" a Andalucía por ponerse "al lado de Pedro Sánchez" con una propuesta de financiación que es una "profunda injusticia". (Leer más https://acortar.link/VAw9da)

· Andalucía espera un frente este miércoles que provocará un descenso de 5ºC y la aparición de chubascos con tormentas

Andalucía espera la vuelta de las lluvias a partir del miércoles ante la llegada de un frente asociado a una borrasca que circula en el noroeste de Europa. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que este frente "va a traer nubosidad y precipitaciones a la parte oriental de Andalucía a partir del miércoles" y en las comarcas andaluzas cercanas al mar de Alborán a partir del jueves. (Leer más https://acortar.link/gDw7SY).