Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 8 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 8 de septiembre hasta las 19 horas:

· Activado el protocolo de prevención para aves silvestres tras dos nuevos focos de gripe aviar en Doñana

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha activado el nivel 2 de protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana. Dicho nivel, dentro del Protocolo de Emergencia Sanitaria del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) para detectar Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Aves Silvestres, se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados. La decisión se ha adoptado tras la confirmación de tres focos en distintas localizaciones del espacio protegido, declarados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio. (Leer más https://acortar.link/Ht26zV)

· Andalucía suma ocho mujeres muertas por violencia de género este 2025 tras el crimen de Sevilla, segundo en quince días

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 47 años que fue encontrada muerta el pasado domingo, 7 de septiembre, en el barrio de Valdezorras (Sevilla), que se suma al ocurrido el pasado 1 de septiembre, en Motril (Granada), cuando una mujer de 54 años fue encontrada muerta. De este modo, en Andalucía, ascienden a ocho las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, siendo la comunidad que más casos registra en este año. (Leer más https://acortar.link/veuOuX)

· Muere el hombre que hizo explotar su vivienda en Roquetas (Almería) para atentar contra su pareja

El hombre de 56 años de edad que resultó herido "muy grave" hace una semana después de que provocara una explosión con una bombona de butano en su vivienda de Roquetas de Mar (Almería) para acabar con su vida y la de su pareja sentimental ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus lesiones tras haber sido trasladado la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/gv6yoC)

· PSOE-A acusa a Moreno de "malversación por omisión" con la renuncia a la quita de deuda: "Es una marioneta de Feijóo"

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de incurrir en un delito que ha descrito de "malversación por omisión" por la renuncia a una quita de su deuda, que sería de 19.000 millones, a cuenta de los mecanismos de financiación del Estado, que la pasada semana aprobó el Consejo de Ministros como proyecto de ley que enviará al Congreso. (Leer más https://acortar.link/MSqyWd)

· Moreno anuncia el envío al Parlamento del anteproyecto de Ley Activa para impulsar la innovación con las universidades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes el envío al Parlamento andaluz del anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en la comunidad autónoma de la mano de universidades y centros tecnológicos, una norma que se denominará Ley Activa. (Leer más https://acortar.link/RnQNfo)