Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 10 de marzo a las 14 horas

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 10 de marzo

· La jueza del 'caso Supercopa' imputa al expresidente y al gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo. La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas. A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021. (Leer más https://acortar.link/ONMmdJ)

· Renfe restablece el AVE directo entre Barcelona y Sevilla

Renfe ha restablecido desde este lunes, 9 de marzo, el servicio directo de Alta Velocidad AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras su interrupción. La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio vuelve a estar operativo desde este lunes, recuperando así la conexión entre ambas ciudades. (Leer más https://acortar.link/DXvtIG)

· La entrevista a Moreno en 'El Hormiguero' lideró la audiencia del 'prime time' del lunes con 1,9 millón de espectadores

El programa de Antena 3 Televisión 'El Hormiguero' lideró este pasado lunes, 9 de marzo, la audiencia del 'prime time' con un 15,3 por ciento de cuota de pantalla y una audiencia de casi dos millones de espectadores --en concreto, 1.950.000 seguidores de media-- que siguieron la entrevista que este espacio emitió con el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. (Leer más https://acortar.link/q86YJy)

· El sector pesquero andaluz pide un plan de urgencia ante la subida de más del 30% del precio del combustible

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, ha pedido un plan de urgencia de apoyo financiero para paliar los efectos de la subida de más del 30% del precio del combustible en el sector pesquero. En declaraciones a Europa Press, Fernández ha indicado que "es necesario que a través del Ministerio se plantee un plan de urgencia de apoyo financiero para paliar los gastos del combustible", ya que "no va a quedar más remedio que parar porque nadie va a ir a trabajar para perder dinero". (Leer más https://acortar.link/END944)

· El desierto de Tabernas (Almería) muestra una imagen primaveral tras los episodios de lluvia de los últimos meses

El entorno de Tabernas (Almería) ha registrado en lo que va de año hidrológico un volumen de precipitaciones significativo para una de las zonas más secas de Europa, lo que ha dejado en el desierto una estampa más cercana a la primavera. El efecto de estas lluvias se aprecia en el paisaje, ya que un territorio normalmente asociado a la aridez, los tonos ocres y la escasa vegetación presenta ahora de forma temporal una mayor presencia de verde y pequeñas floraciones. (Leer más https://acortar.link/ZZai5S)