Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 11 de febrero a las 19 horas

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 11 de febrero hasta las 19 horas:

· Prisión provisional sin fianza para el detenido por asesinar a su mujer en Benalmádena (Málaga)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que, presuntamente, ha matado a su mujer en el municipio malagueño de Benalmádena. La mujer asesinada presentó el pasado mes de enero una denuncia contra el que había sido su marido durante once años y con el que había tenido tres hijos. La denuncia se tramitó por los delitos de amenazas, coacciones y vejaciones leves, pero no por malos tratos físicos. En relación con esa catalogación, la juez de Violencia acordó no conceder la orden de alejamiento que había solicitado la denunciante. (Leer más https://acortar.link/6Bm8Qb)

· Un tornado entre Ayamonte e Isla Cristina (Huelva) provoca daños en tendidos eléctricos y árboles y afecta a la N-431

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha movilizado personal en los parques de Ayamonte y Aljaraque por el paso de un tornado en la tarde de este martes por Pozo del Camino, en el término municipal de Ayamonte, "destrozando a su paso tendidos eléctricos y árboles". (Leer más https://acortar.link/hjdMzA)

· El nuevo juez de la causa de los contratos del SAS también rechaza la petición del PSOE-A de ampliar la querella

El nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, el magistrado José Antonio Gómez Díez, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la representación del Grupo socialista del Parlamento andaluz, contra el auto en el que el anterior titular de esta instancia judicial, Javier Santamaría, acordaba ya inadmitir a trámite la nueva ampliación de querella formulada por los diputados del PSOE sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados con un uso supuestamente "inadecuado" del procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de Covid-19, en distintas provincias andaluzas. (Leer más https://acortar.link/d92SjH)

· Analizan si los restos biológicos hallados en la finca de Santa Olalla (Huelva) son de la mujer desaparecida en junio

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que "avanza" la investigación por la desaparición de una mujer de 48 años en Santa Olalla del Cala (Huelva) por la que cuatro personas fueron detenidas y dos de ellas permanecen en prisión provisional --entre ellos el que era su pareja--, a los que se investigan presuntos delitos de homicidio y contra la intimidad. (Leer más https://acortar.link/QWHmZN)

· La Junta vigila un brote de sarna con diez casos activos en una residencia de mayores en Vícar (Almería)

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha informado de que el brote de sarna detectado en una residencia de mayores de titularidad privada con plazas concertadas en Vícar (Almería) afecta a diez personas, que han comenzado el tratamiento y cuentan con seguimiento por parte de la Junta. (Leer más https://acortar.link/Wegeme)