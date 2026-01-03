El SAE activa un plan para movilizar a las personas demandantes de empleo para ofrecerles un plan personalizado

Imagen de archivo de la oficina de Empleo de Chipiona (Cádiz). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha puesto en marcha un plan para movilizar a las personas inscritas como demandantes de empleo que, en los últimos 24 meses, han renovado puntualmente su demanda por medios telemáticos, pero no han recibido ni solicitado en ese periodo ningún servicio del SAE como formación, asesoramiento, participación en programas o vinculación a una oferta de empleo.

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, el objetivo es activarlos y acompañarlos, desde este momento, en su búsqueda de empleo "ofreciéndoles un plan personalizado que incluye un itinerario de orientación, formación e intermediación".

En concreto, la primera fase del Plan T-Activamos ha arrancado recientemente con el objetivo de contactar con un total de 24.000 demandantes de empleo y conocer su disponibilidad real para el empleo, detectar en qué medida conocen los recursos que el SAE pone a su disposición y ofrecerles un plan a medida que les permita alcanzar sus objetivos de empleo.

Así, el SAE, a través de su servicio telefónico, contacta con estos demandantes, en el teléfono que tienen indicado en su demanda, para informarles de su participación en el Plan y ofrecerles una cita antes de su próxima fecha de renovación de la demanda. La cita presencial, que tiene una duración aproximada de 20 minutos, se desarrolla en la oficina de empleo que le corresponda por domicilio, y en ella se revisan sus datos y los servicios disponibles, "incluyendo la posibilidad de iniciar un itinerario personalizado a quienes manifiesten interés en activar su búsqueda de empleo".

A partir de ese momento, y en función del resultado de la cita, el SAE hace un seguimiento junto al usuario de los servicios solicitados, adaptando estos en cada momento a sus intereses y circunstancias, mientras su demanda continúe en alta. Además, si está percibiendo algún tipo de prestación, se le informa de cómo obtener y firmar un Acuerdo de Actividad y que pueda cumplir así con esta obligación legal; también se le propone una Entrevista de Orientación Inicial que le permita trazar un luego un itinerario y acceder así a los demás servicios y programas que ejecuta el SAE.

En los dos primeros meses de activación del plan, el SAE ha contactado con más de 16.100 demandantes y ha citado en las oficinas de empleo a 7.292 personas. De las casi 5.000 que ya han sido atendidas, el 67 por ciento ha aceptado participar en el plan activando su demanda con alguna medida y el 21 por ciento ha adaptado su demanda en función de su disponibilidad actual.

Este Plan se hará extensivo de forma paulatina al conjunto de personas demandantes inscritas en el SAE, de manera que se convierta "en la dinámica habitual" de atención con la población que busca empleo de forma activa.

La iniciativa se enmarca dentro del Modelo de Gestión Integral (MGI) desplegado por la agencia y que ha supuesto "un nuevo enfoque para la prestación y regulación de los servicios en el ámbito del empleo". Según la Junta, con los avances desplegados en el MGI, el SAE ha reforzado los medios digitales para facilitar la autogestión, "derivando a la atención presencial en oficinas el desarrollo de aquellas actuaciones que justamente están encaminadas a poner en marcha y cumplir con los servicios garantizados".

Asimismo, esta apuesta por el entorno digital ha supuesto además importantes mejoras de los canales telemáticos, entre ellos la Appsae, que se encuentra entre las cinco aplicaciones de servicios de empleo autonómicos mejor valoradas y la que registra el mayor número de descargas, con más de un millón de usuarios activos; o la puesta en marcha de la libre elección de oficina, una opción que el pasado año ya utilizaron casi 90.000 demandantes de empleo, junto con la posibilidad de escoger la modalidad de atención, presencial o telefónica para el día y la hora que más le interesa a la persona demandante.

En suma, con este nuevo sistema, el SAE amplía su disponibilidad garantizando más tiempo para la atención personalizada por parte del personal técnico del SAE tanto a las personas demandantes como a las empresas.