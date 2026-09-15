Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 15 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 15 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Muere un trabajador tras caer con una máquina por un barranco en Frailes (Jaén)

Un hombre ha fallecido este martes después de caer con la máquina con la que trabajaba por un barranco en el municipio jiennense de Frailes, según ha informado el 112. Un particular ha llamado a las 13,40 horas al citado teléfono de emergencias para indicar que un hombre estaba atrapado debajo de una máquina botcat (una cargadora compacta) con la que había caído por un desnivel de unos tres metros en un cortijo próximo a la ermita de la localidad. (Leer más https://acortar.link/uJqTpK)

· Una hermana de la estudiante de la Universidad de Granada asesinada en México cuestiona "por qué le asignaron" ese destino

Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio. (Leer más https://acortar.link/uo3Jr8)

· Un muerto y 90 evacuados en un incendio que ha afectado a 50 chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Una persona de 36 años de origen maliense ha fallecido en un incendio registrado en la madrugada de este martes 15 de septiembre en un asentamiento de infraviviendas en Lucena del Puerto (Huelva), siendo necesaria la evacuación de un total de 90 personas y ha afectado a 50 chabolas. (Leer más https://acortar.link/bNGoYe)

· El Gobierno declara Granada como zona gravemente afectada tras los daños por los terremotos

El Consejo de Ministros ha declarado la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conocía como zonas catastróficas-- por la serie sísmica del pasado agosto, cuya gravedad ha destacado tanto "por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes". (Leer más https://acortar.link/6Z5inV)

· A prisión en Sevilla por matar a puñaladas a su hermano en el barrio de Torreblanca

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte a puñaladas de su propio hermano, en el barrio sevillano de Torreblanca, en el marco de una fuerte discusión familiar, que ha sido enviado a prisión provisional por orden judicial. (Leer más https://acortar.link/TpgN35)