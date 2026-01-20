Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 20 de enero hasta las 14 horas:

· La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 del Iryo para analizar su posible relación con el accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que deja un balance de 41 víctimas mortales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en dicho coche 6 del Iryo que circulaba en dirección a Madrid cuando impactó con el Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva. (Leer más https://acortar.link/0KwGIF)

· Ascienden a 41 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) tras hallar otro cadáver en el Iryo

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas a las 08.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (Leer más https://acortar.link/4nCpXW)

· Los Reyes llegan a la 'zona cero' del accidente de Adamuz y conversan con vecinos que participaron en el rescate

Los Reyes Felipe VI y Letizia han llegado este martes a la localidad cordobesa de Adamuz, en cuyo término municipal se produjo el grave accidente de trenes el pasado domingo, en el que, según los últimos datos, fallecieron 41 personas. En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los Reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio. (Leer más https://acortar.link/UlRB8o)

· Una asociación denuncia a directivos de Adif y Aesf y Manos Limpias se persona en la causa por el siniestro de Adamuz

La Asociación Liberum ha presentado una denuncia en el Juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz, con 41 fallecidos hasta primeras horas de este martes, a la vez que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias se ha personado en la presente causa en el ejercicio de la acción popular, "a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas". (Leer más https://acortar.link/GG58EA)

· El SAS recoge 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal, tras el llamamiento por Adamuz (Córdoba)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal (con hasta un máximo de 900), tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). (Leer más https://acortar.link/yIFYU4)