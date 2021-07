Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 20 de julio a las 14 horas

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 20 de julio hasta las 14 horas:

· Andalucía suma en un día 146 hospitalizados por Covid hasta 858, mayor subida desde el 2 de febrero, de ellos 147 en UCI

Andalucía ha registrado este martes 20 de julio la décimo primera subida consecutiva en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 858, 146 más en un día, lo que supone la mayor subida en 24 horas desde la del 2 de febrero (197) y 225 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído hasta 147, dos menos en un día y 25 más que hace una semana.

· Andalucía sube su tasa Covid a 418, niveles de febrero, suma nueve muertos y 3.687 casos en 24 horas

Andalucía ha registrado este martes 20 de julio un total de 3.687 casos de coronavirus, lo que supone sumar por quinto día seguido más de 3.000 casos, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado nueve fallecidos, cifra más alta desde el 30 de junio (21).

· Juana Rivas, que ya cumplía condena en su domicilio, deberá ingresar de nuevo en el Centro de Inserción Social

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, deberá volver a ingresar en un Centro de Inserción Social (CIS) después de que el Juzgado haya estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio le ha permitido cumplir condena en su domicilio con control telemático.

· Siguen hospitalizados dos de los heridos en el atropello múltiple en Marbella (Málaga)

Dos de los once heridos atendidos este pasado lunes en el Hospital Costa del Sol tras arrollar un vehículo una terraza de un bar en el centro urbano de la localidad malagueña de Marbella continúan ingresados; mientras que los otros nueve ya fueron dados de alta, según han informado fuentes sanitarias.

· Absuelto el futbolista Rubén Castro de quebrantar la orden de alejamiento sobre su expareja

El Juzgado de lo Penal número once de Sevilla ha absuelto al ex futbolista del Real Betis Rubén Castro del delito de quebrantamiento de medida cautelar del que le acusaban la Fiscalía y su expareja, por incumplir supuestamente la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de ella, ya que considera que no existe una prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia "y alcanzar con plena convicción una conducta activa y dolosa del acusado tendente a incumplir la medida que pesaba sobre el mismo".