Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 23 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 23 de junio hasta las 14 horas:

· Vox comunica su no "a día de hoy" a la investidura de Moreno y sigue negociando con el PP un "buen acuerdo" sin "prisas"

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha trasladado este martes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que, "a día de hoy", el sentido del voto de su formación a una investidura del candidato del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta sería "contrario", porque todavía no hay un acuerdo entre ambas formaciones, que siguen negociando. (Leer más https://acortar.link/BIOa7B)

· Montero cree tras reunirse con Aguirre que PP y Vox tienen "sellado" su acuerdo y el pleno de investidura será "en días"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha participado este martes en la ronda de consultas que ha convocado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), previa a la propuesta de una candidatura a la investidura como presidente de la Junta tras las elecciones del pasado 17 de mayo, y ha trasladado su convicción de que PP-A y Vox ya tienen "sellado" su acuerdo para investir al líder 'popular', Juanma Moreno, y que el debate de investidura se convocará para dentro de "pocos días". (Leer más https://acortar.link/4BrhXC)

· Muere una niña de tres años por ahogamiento en una piscina en Málaga

Una niña de tres años ha fallecido tras ingresar en el Hospital del Guadalhorce, ubicado en la localidad malagueña de Cártama, con síntomas de ahogamiento producido en una piscina, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias. Los hechos sucedieron en la noche del pasado domingo y fueron los propios padres de la menor los que la trasladaron al hospital con síntomas de ahogamiento, que se habría producido en una piscina. (Leer más https://acortar.link/Spq4Ny)

· Almería registra un récord por calor: por primera vez en junio en la Península se llegó a los 30,8 grados de mínima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado por primera vez dentro de su red en la Península una temperatura mínima igual o superior a los 30 grados en un mes de junio después de que el pasado día 21 la estación meteorológica del Aeropuerto de Almería no bajara de los 30,8 grados centígrados. (Leer más https://acortar.link/yeMfdY)

· Muere una persona atropellada por un camión de madrugada en la A-44 a la altura de La Guardia (Jaén)

Una persona, de la que no han trascendido más datos por el momento, ha fallecido tras ser atropellada en la madrugada de este martes 23 de junio por un camión en la A-44 a la altura del municipio de La Guardia, en la provincia de Jaén. Según informa el 112, la Guardia Civil informó sobre las 01.00 horas del atropello de un peatón en el kilómetro 42,500 de la A-44 sentido Granada. (Leer más https://acortar.link/7X8Rln)