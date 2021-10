Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 26 de octubre a las 19 horas

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

· La Junta garantiza que agotará la legislatura haya o no Presupuesto para 2022 y pide al PSOE-A que supere su "bicefalia"

El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que haya o no Presupuestos autonómicos para 2022, la legislatura se va a culminar y no se va a producir adelanto electoral, al tiempo que ha demandado al PSOE-A que se deje de "chantajes" y "amenazas" vinculadas a un posible apoyo o no a esas cuentas y supere la "bicefalia" en la que está instalado.

· Espadas "aguanta sin romper" su oferta de apoyar el Presupuesto aunque cree que en la Junta prefieren pactar con Vox

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este martes que va a "aguantar" en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin "romper" la misma pese al "silencio absoluto" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para apoyar en el Parlamento las cuentas autonómicas del año que viene, y aunque cree que en la Junta "lo que se está imponiendo es el criterio de que hay que pactar con Vox".

· Encuesta del Centra concluye que un 39% de andaluces han tenido ansiedad por el impacto del covid

La Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) ha presentado este martes los resultados del informe 'Repercusiones psicológicas de la Covid-19 en Andalucía', el primer estudio con datos representativos de Andalucía que investiga las consecuencias psicológicas de la pandemia, entre cuyas conclusiones destaca que el porcentaje de personas que presentan a causa de la pandemia algún grado de ansiedad es del 38,78%; de depresión, un 37,1%; y de estrés, un 34,44%.

· Andalucía no detecta por ahora presencia de variante Delta Plus de Covid pero vigila especialmente en Campo de Gibraltar

El Gobierno andaluz ha apuntado este martes que la variante Delta Plus del coronavirus que causa la Covid-19 "no ha llegado a Andalucía" por ahora, si bien ha reiterado que mantiene un plan de "especial vigilancia" sobre la evolución de la situación epidemiológica en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, por si su cercanía con la colonia británica de Gibraltar pudiera influir en un aumento de contagios dada la especial incidencia que dicha variante está teniendo en Reino Unido, donde la incidencia acumulada de casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes ronda los 800.

· Ocho toneladas de hachís intervenidas y 23 detenidos en una macrooperación contra el narcotráfico en Almería

Una macrooperación de la Guardia Civil para desmantelar una red dedicada al tráfico de hachís en cuatro municipios de la Comarca del Poniente de Almería desarrollada este martes se ha saldado con la detención de 23 personas y el decomiso de más de ocho toneladas de droga.