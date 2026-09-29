Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 29 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 29 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Las protestas por la vivienda acaban en acampadas en Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla con más de un centenar de personas

Las protestas por el derecho a la vivienda celebradas este lunes en Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla han acabado en acampadas que continúan este martes en las cuatro capitales. En las tres primeras han pasado la noche más de 190 personas, según los datos facilitados por los colectivos convocantes, mientras que en Sevilla quedaban 26 tiendas de campaña a primera hora de la mañana, sin que conste un recuento de las personas acampadas. (Leer más https://acortar.link/ePGkBV)

· Moreno "se teme lo peor" del nuevo decreto de vivienda si parte de "planteamientos ideológicos" y "celeridad electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho que "se teme lo peor" del decreto con nuevas medidas de vivienda que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este martes, y ha advertido de que "nada bueno" puede salir de un decreto "unilateral", que se apruebe "sin negociar con el resto de fuerzas políticas, desde planteamientos claramente ideológicos y desde la celeridad electoral". (Leer más https://acortar.link/c6nmUu)

· Carlos Alberca y Ángeles Díaz renuncian a su acta de concejal en Jaén tras perder las primarias del PSOE frente a Millán

Carlos Alberca y Ángeles Díaz han hecho oficial su renuncia al acta de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén. Las renuncias se producen después de haber perdido las primarias del PSOE en las que Alberca compitió con el actual alcalde Julio Millán para encabezar la lista del PSOE en las próximas municipales. (Leer más https://acortar.link/7vYlkf)

· La Universidad de Sevilla eliminará varios destinos Erasmus en Latinoamérica, África y Asia tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, adelanta que la institución académica hispalense va a eliminar destinos en Latinoamérica, África y Asia en la próxima convocatoria del programa de movilidad internacional Erasmus+, que se abre en noviembre, tras el asesinato de la estudiante de Granada (UGR) Claudia Tacoronte, asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro del país). (Leer más https://acortar.link/8kfJHI)

· Arrancan las obras de emergencia por el incendio de Niebla (Huelva) en el monte público Pata del Caballo

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de emergencia en el monte público Pata del Caballo, donde las máquinas y equipos especializados trabajan ya sobre el terreno, para ejecutar las actuaciones destinadas a reducir los efectos del incendio forestal de Niebla y acelerar así la recuperación ambiental de la zona afectada. (Leer más https://acortar.link/fL99BJ)