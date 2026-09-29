Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 29 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 29 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno "se teme lo peor" del nuevo decreto de vivienda si parte de "planteamientos ideológicos" y "celeridad electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho que "se teme lo peor" del decreto con nuevas medidas de vivienda que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este martes, y ha advertido de que "nada bueno" puede salir de un decreto "unilateral", que se apruebe "sin negociar con el resto de fuerzas políticas, desde planteamientos claramente ideológicos y desde la celeridad electoral". (Leer más https://acortar.link/c6nmUu)

· Montero urge un "debate general sobre vivienda" en el Parlamento andaluz y pide a Moreno que "no dé la nota" y apoye los decretos

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista "va a proponer que se celebre de manera urgente" en el Parlamento andaluz "un debate general sobre la vivienda en Andalucía" que incluya la posibilidad de presentar propuestas de resolución por parte de los grupos representados en la Cámara. (Leer más https://acortar.link/l9GcBh)

· El aforo estima una producción de 1.261.200 toneladas de aceite de oliva en Andalucía, con un aumento de casi el 24%

El aforo del olivar arroja una estimación en la producción de aceite de oliva en Andalucía para la próxima campaña 2026-2027 de 1.261.200 toneladas. Esto supone un incremento del 23,9 por ciento con respecto a la producción final de la campaña anterior y un 44 por ciento más que la media de producción de las últimas cinco campañas. (Leer más https://acortar.link/pbwPK1)

· Carlos Alberca y Ángeles Díaz renuncian a su acta de concejal en Jaén tras perder las primarias del PSOE frente a Millán

Carlos Alberca y Ángeles Díaz han hecho oficial su renuncia al acta de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén. Las renuncias se producen después de haber perdido las primarias del PSOE en las que Alberca compitió con el actual alcalde Julio Millán para encabezar la lista del PSOE en las próximas municipales. (Leer más https://acortar.link/7vYlkf)

· La Universidad de Sevilla eliminará varios destinos Erasmus en Latinoamérica, África y Asia tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, adelanta que la institución académica hispalense va a eliminar destinos en Latinoamérica, África y Asia en la próxima convocatoria del programa de movilidad internacional Erasmus+, que se abre en noviembre, tras el asesinato de la estudiante de Granada (UGR) Claudia Tacoronte, asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro del país). (Leer más https://acortar.link/8kfJHI)