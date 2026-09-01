Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 1 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 1 de septiembre, hasta las 14 horas:

PP-A asegura que la manifestación por Ceuta este miércoles es "apolítica" y acusa a Montero de buscar "confrontación"

La dirección del PP andaluz ha defendido que la manifestación en apoyo a Ceuta prevista este miércoles a través de concentraciones ante los ayuntamientos es "apolítica" y ha acusado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de buscar la "confrontación" y de dar "la espalda" a los ceutíes. (Leer más https://acortar.link/jPgqUS)

Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado en Alemania tras cinco años prófugo

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas tras cinco años prófugo en una operación en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) del país germano Alemania, bajo la dirección de la Audiencia Nacional. (Leer más https://acortar.link/9PdT6O)

La provincia de Málaga cierra agosto con 92,85% de ocupación hotelera y espera superar el 88% en septiembre

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado de que la ocupación hotelera durante agosto en la provincia de Málaga ha sido del 92,85%, lo que supone un porcentaje ligeramente superior a las cifras del mismo mes de 2025 cuando se registró un 92,15%. Las previsiones son que en el mes de septiembre la ocupación sea del 88,58%. (Leer más https://acortar.link/0SASZk)

Detenidos en Sevilla dos padres ebrios por abandonar a sus tres hijos en casa, con hambre, frío y entre cucarachas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores de uno, tres y cinco años de edad después de que estos fueran localizados solos en el interior sin la supervisión de ningún adulto en su domicilio familiar, que presentaba un "elevado" nivel de suciedad e incluso acumulaba cucarachas y otros insectos. (Leer más https://acortar.link/YHkXgx)

Archivada la investigación sobre supuestas armas prohibidas en los altercados del acto de Abascal en Granada

Un juzgado de Granada ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) sobre un posible uso de armas prohibidas durante los altercados del pasado 16 de abril en el entorno de la plaza de las Pasiegas durante un mitin de Vox que contó con la presencia del líder nacional de la formación, Santiago Abascal. (Leer más https://acortar.link/xWyb6h)