Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 8 de septiembre a las 14 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 8 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Detenidos tres hombres como presuntos implicados en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) que costó la vida a tres personas

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a tres hombres presuntamente implicados en el tiroteo de Isla Cristina del domingo 16 de agosto y que costó la vida a una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16. (Leer más https://acortar.link/mOhPK9)

· Se elevan a 15 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/WOIAOw)

· Los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, Lectura y Ciencias

Los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias. El alumnado español de quince años ha obtenido su peor resultado de la historia en el informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020. (Leer más https://acortar.link/G9fCIt)

· Interceptados más de 1.200 kilos de cocaína oculta en el cargamento de cocos de un camión en Sevilla

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han interceptado 1.238 kilos de cocaína que estaban ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla. La droga viajaba escondida al fondo del remolque del camión que transportaba la carga y oculta en la parte baja de los palés. (Leer más https://acortar.link/nXF8eG)

· La serie sísmica en Granada ya ronda los 1.700 terremotos, 150 sentidos por la población

La serie sísmica de Alhendín (Granada) que desde el 14 de agosto afecta a la ciudad de Granada y a toda su área metropolitana, con especial incidencia en la zona sur, ya registra 1.693 eventos, 150 sentidos por la población de estas localidades. Así se desprende del informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) respecto de esta serie publicado este pasado 7 de septiembre y consultado por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/2YEOYw)