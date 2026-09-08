Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 8 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes, 8 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Detenidos tres hombres como presuntos implicados en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) que costó la vida a tres personas

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a tres hombres presuntamente implicados en el tiroteo de Isla Cristina del domingo 16 de agosto y que costó la vida a una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16. (Leer más https://acortar.link/mOhPK9)

· Se elevan a 15 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. (Leer más https://acortar.link/WOIAOw)

· Los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, Lectura y Ciencias

Los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias. El alumnado español de quince años ha obtenido su peor resultado de la historia en el informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020. (Leer más https://acortar.link/G9fCIt)

· Un herido de bala y tres detenidos en un tiroteo en Marbella (Málaga)

Una persona ha resultado herida en un tiroteo ocurrido este martes en la localidad malagueña de Marbella. Hay tres detenidos de nacionalidad holandesa, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. (Leer más https://acortar.link/F0uvXz)

· Andalucía sitúa en 413 días la espera para la dependencia y reduce en más de cinco meses el tiempo en el último año

El sistema de la dependencia de Andalucía ha vuelto a registrar cifras "récord" a cierre del mes de agosto de 2026 con cerca de 360.000 personas atendidas (359.838) y más de 566.000 prestaciones (566.523). Así, "el número de personas dependientes atendidas ha aumentado más de un 69% (69,5%) desde 2018, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, mientras que las prestaciones han crecido un 102,8%". (Leer más https://acortar.link/lxgA95)