Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 10 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 10 de septiembre hasta las 19 horas:

· El juez cita como investigados a los tres últimos gerentes del SAS y como testigo a la viceconsejera de Economía

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021. (Leer más https://acortar.link/ASROeq)

· El informe policial concluye que el incendio de la Mezquita de Córdoba es accidental con foco en una barredora eléctrica

El informe de la Policía Científica sobre el origen del incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba a principios de agosto concluye que el fuego se inició de manera accidental, teniendo como foco una barredora eléctrica que se encontraba almacenada en el edificio patrimonial. (Leer más https://acortar.link/qfRgDq)

· Apuñalada en el cuello una mujer en Cantillana (Sevilla) en un posible caso de violencia de género

Una mujer de 46 años ha resultado herida tras ser apuñalada en el cuello presuntamente por su expareja sentimental en un intento de asesinato ocurrido en la tarde de este martes en Cantillana (Sevilla), según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que han apostillado que podría tratarse de un posible caso de violencia de género. (Leer más https://acortar.link/4XiScz)

· Moreno anuncia una inversión de 85 millones para mejorar la climatización en centros educativos públicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para mejorar el confot climático en los centros educativos andaluces que estará dotado, inicialmente, con 55 millones de euros "para que los colegios e institutos públicos puedan mejorar climatización en instalaciones", de forma que "se dé un paso más por adecuar los centros a las necesidades y prepararlos tanto para el frío como para el calor". (Leer más https://acortar.link/8q5kfg)

· Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por matar a dos personas y herir a otra en Carmona (Sevilla)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona (Sevilla) ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones detenidos este pasado fin de semana tras presuntamente matar a dos personas y herir de gravedad a una tercera en esta localidad. (Leer más https://acortar.link/UsEiNU)