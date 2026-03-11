Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de marzo hasta las 19 horas:

· La Junta encarga a su Gabinete Jurídico estudiar las acciones civiles y penales posibles por el accidente de Adamuz

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles autorizar a su Gabinete Jurídico a que se persone en las diligencias abiertas en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Ese encargo abarca que la Abogacía de la Junta evalúe "las acciones judiciales civiles o penales que procedan", por lo que con esas dos vías judiciales se abren los caminos para reclamar o bien una compensación económica por los costes asociados a afrontar la catástrofe ferroviaria por parte de la Junta de Andalucía o bien a delimitar la responsabilidad penal que se derivaría de la posible negligencia que se aprecie en el accidente tras el choque de dos trenes el 18 de enero y que causó 46 muertes. (Leer más https://acortar.link/dYosvv)

· Moreno pide evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la UE y ofrece Andalucía como potencia en energía verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a "conquistar" la soberanía energética para evitar la "excesiva dependencia del petróleo" en la Unión Europea (UE) y ha ofrecido a Andalucía como potencia en energía verde, ya que ve "factible" que en 2030 un tercio del hidrógeno verde que se produzca en España tenga su origen en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/GaywTx)

· Hallan el cadáver de un hombre en el vertedero de Casares (Málaga)

El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles, 11 de marzo, a primera hora de la mañana, en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, ubicado en el municipio malagueño de Casares. (Leer más https://acortar.link/pGjHT7)

· Cae un red vinculada a la mocromafia que introdujo por Algeciras 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil. La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento. (Leer más https://acortar.link/17b9yb)

· Las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha

La representación legal de las familias de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024 ha presentado su escrito de acusación, en el que piden un total de 119 años de cárcel para el piloto de la embarcación Karim E.B. (Leer más https://acortar.link/G93bhW)