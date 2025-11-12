Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 12 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

· Los padres de Sandra Peña pedirán a la Fiscalía de Menores una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio

Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó, presuntamente tras ser víctima de acoso escolar, pedirán este miércoles a la Fiscalía de Menores de Sevilla una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba --Irladensas de Loreto-- en la comparecencia de este miércoles, en calidad de testigos perjudicados. (Leer más https://acortar.link/VPv0c3)

· Sánchez carga contra Moreno por su respuesta a la crisis de los cribados: "Excusas, ceses cosméticos y manipulaciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), por su respuesta a la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha resumido en "excusas, ceses cosméticos y manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto". (Leer más https://acortar.link/lErhTB)

· Nueve detenidos de una red de narcotráfico en el Estrecho que utilizaba drones de ala fija

Agentes de la Guardia Civil han detenido a nueve personas de una organización criminal dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos a través del Estrecho mediante el uso de drones artesanales ensamblados por los propios integrantes del grupo, despegando desde Alcalá de los Gazules (Cádiz). La operación, de nombre 'Ruche', ha sido desarrollada junto a la Gendarmería Real de Marruecos tras ser detectados diversos vuelos no identificados entre ambos países. (Leer más https://acortar.link/4Erwsz)

· Moreno pide al comisario de Pesca revisar el plan del Mediterráneo occidental y un reparto "más justo" de la cuota de atún rojo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, una revisión del actual Plan para la Pesca del Mediterráneo Occidental para que haya "un mayor equilibrio" en los tres pilares de la política común pesquera, como son "el biológico, el social y el económico", además de demandar un reparto "más justo" de la cuota de atún rojo. (Leer más https://acortar.link/tMFaoq)

· A prisión por agredir mortalmente a un hombre tras discutir en un bar de Fuengirola (Málaga)

La Policía Nacional ha detenido a un joven, de 25 años, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial por homicidio tras una discusión en un bar de Fuengirola (Málaga). La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de Málaga por las heridas que presentaba, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave hasta que, finalmente, perdió la vida a causa de una fractura craneal. (Leer más https://acortar.link/RPIeZ4)