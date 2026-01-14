Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 14 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 14 de enero hasta las 14 horas:

· Andalucía llega con "incertidumbre e indignación" al CPFF: "El modelo de financiación de Montero nace muerto"

La consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado que acude este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, con "bastante incertidumbre" e "indignación" por lo acontecido en relación con el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno central y que "nace muerto". (Leer más https://acortar.link/d2MDXw)

· Un juzgado de Córdoba investiga contratos del Hospital Reina Sofía firmados por la actual gerente del SAS en 2020 y 2021

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que preside el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha abierto diligencias previas para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid, en concreto entre los años 2020 y 2021, a raíz de una querella presentada por el PSOE contra la entonces responsable de dicha plataforma y directora del hospital, la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García. (Leer más https://acortar.link/XwUrP8)

· Muere un joven de 25 años en un accidente en la A-92 a la entrada de Huétor Tájar (Granada)

Un joven de unos 25 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras un accidente ocurrido en una vía de servicio de la A-92 a la entrada de Huétor Tájar, en el Poniente de Granada, en el que se ha salido de la carretera el vehículo en el que viajaba con un acompañante que ha resultado herido. (Leer más https://acortar.link/eMiZhc)

· El juez autoriza el volcado de móviles de seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector constructivo investigados en el caso 'Mascarillas' que indaga sobre presuntas 'mordidas' a través de contratos ligados a la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. (Leer más https://acortar.link/uhx4Dv)

· La familia de Sandra Peña agradece el compromiso de la Junta de "llegar hasta el final" en la investigación

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluz. En una declaración ante los medios el tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo de la Junta en la investigación y ha señalado que "se mantienen todas las vías abiertas" a la espera que avance la parte judicial. (Leer más https://acortar.link/SLI9l7)