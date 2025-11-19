Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 19 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· El Papa pide permitir que la investigación sobre el obispo de Cádiz, acusado de abusos, "vaya adelante"

El Papa ha pedido este martes permitir que la investigación abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia sobre el que ha sido denunciado cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid), "vaya adelante". (Leer más https://acortar.link/1Fr3TT)

· La segunda fase del caso Mascarillas suma un octavo implicado: Óscar Liria, exvicepresidente de Diputación de Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones. El último investigado es Óscar Liria, el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería que ya fue arrestado en la primera fase de la operación que tuvo lugar en junio de 2021 y al que se achaca un papel predominante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia. (Leer más https://acortar.link/B2GmH3)

· Montero critica la respuesta de Moreno al 'caso Mascarillas': "Lleva cinco años investigándose y no sabe nada"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, diga que "no conocía nada" del 'caso Mascarillas' en la Diputación de Almería cuando lleva "cinco años investigándose", y ha insistido en reclamarle explicaciones. (Leer más https://acortar.link/LWnb1N)

· El PP-A defiende su "actuación ejemplar desde el minuto uno" ante el caso Mascarillas en Almería

El PP-A ha defendido este miércoles su actuación "rápida y ejemplar" desde el "minuto uno" con la decisión de suspender cautelarmente de militancia al presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; al vicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares en el 'caso Mascarillas'. (Leer más https://acortar.link/7z3QON)

· Cae una banda de aluniceros liderada desde Sevilla con más de 25 robos en Andalucía y Extremadura

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desmantelado en la provincia de Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía Occidental. Esta banda está relacionada con más de 25 robos, cometidos en menos de tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz. (Leer más https://acortar.link/K5JuCq)