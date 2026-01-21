Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 21 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La Guardia Civil dice que restan "dos desaparecidos por recuperar" del accidente de trenes de Adamuz

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que restan "dos desparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia que aún no han sido retirados de la zona del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). (Leer más https://acortar.link/GsXBqf)

· Huelva acogerá el 31 de enero un homenaje de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado llevar a cabo un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en Huelva el sábado 31 de enero. Sánchez y Moreno han mantenido una conversación este mismo miércoles por la tarde para intercambiar información sobre la asistencia a las vítcimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente, según han trasladado desde Moncloa y desde la Junta. (Leer más https://acortar.link/bbVojQ)

· Un joven maquinista sevillano en prácticas es el muerto en el accidente de tren en Gelida (Barcelona)

Un joven maquinista sevillano en prácticas es el muerto en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche, han confirmado los Mossos d'Esquadra en un comunicado este miércoles. (Leer más https://acortar.link/lUJhYC)

· Sindicato de maquinistas Semaf convoca huelga general en todo el sector tras los accidentes en Adamuz y Gelida

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas". (Leer más https://acortar.link/GG6NHA)

· En prisión una estudiante por incendiar el piso en el que vivía en Sevilla con una mujer, que murió días después

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una estudiante de la Universidad de Sevilla como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas. (Leer más https://acortar.link/MUPjMc)