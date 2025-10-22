Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 22 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 22 de octubre hasta las 14 horas:

· El SAS restablece el acceso a los informes médicos e imágenes de ClicSalud+ tras solventar una "incidencia técnica"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios. Según la Consejería de Sanidad, una "incidencia técnica" provocada por "un importante incremento en el acceso de usuarios" a la aplicación ClicSalud+ provocó este martes "en momentos puntuales" dificultades para consultar imágenes e informes médicos. (Leer más https://acortar.link/yijgDw)

· PSOE-A acusa a la Junta de querer "quitar de en medio pruebas de su negligencia criminal" con los cribados de cáncer

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) de "querer quitar de en medio las pruebas de la negligencia criminal" que, en su opinión, ha cometido en relación al programa de detección precoz del cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/3FiCQ9)

· Muere un joven de 19 años en una colisión entre dos vehículos en la A-49 en Trigueros (Huelva) con seis heridos

Un joven de 19 años de edad ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos registrada a última hora de este martes 21 de octubre en la localidad onubense de Trigueros, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/BsODKn)

· El octogenario que se disparó durante un desahucio en Torremolinos (Málaga) no pidió asistencia en Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha mostrado su profunda consternación por el fallecimiento este pasado martes del vecino de 83 años después de dispararse durante el momento en el que se producía el desahucio de su vivienda. Tras tener conocimiento de los hechos, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que se activó el protocolo establecido y se pudo confirmar que este hombre no había comunicado su situación ni había solicitado asistencia en los Servicios Sociales. (Leer más https://acortar.link/zyR0lc)

· En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una niña en el Sector Sur de Córdoba

La autoridad judicial ha acordado dejar en libertad con cargos a los dos varones detenidos por la Policía Nacional este lunes por supuestamente intentar secuestrar a una niña en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba. (Leer más https://acortar.link/NMGw6Q)