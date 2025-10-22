Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 22 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 22 de octubre hasta las 19 horas:

· Sanz tiende "la mano" a todos los partidos para abrir "nueva etapa" en el sistema sanitario público andaluz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha tendido este miércoles "la mano" a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento para abrir una "nueva etapa" en el sistema sanitario público andaluz. "La sanidad andaluza no puede ser campo de batalla electoralista; vamos a trabajar, porque en Andalucía, la vida de una persona vale más que cualquier ideología", ha expresado. (Leer más https://acortar.link/E6GG9Y)

· Montero acusa a la Junta de "mentir" sobre desaparición de pruebas y urge actuar ante la "mayor crisis de la sanidad"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Gobierno andaluz del PP-A no está haciendo "absolutamente nada" ante la crisis con el cribado de cáncer de mama y aún no ha sido capaz de trasladar a las mujeres una explicación de qué ha ocurrido ni sobre la última "desaparición" de los informes médicos e imágenes de la aplicación ClicSalud+. (Leer más https://acortar.link/OPK4vK)

· El Colegio de Sandra Peña defiende sus "mecanismos de detección temprana" y pide una "profunda reflexión como sociedad"

El Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estaba escolarizada Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidió la pasada semana, presuntamente tras ser víctima de acoso escolar, ha defendido este miércoles sus mecanismos para hacer frente a situaciones relacionadas con la salud mental. "Estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para nuestro alumnado. Formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias". (Leer más https://acortar.link/gba0gq)

· Muere un joven de 19 años en una colisión entre dos vehículos en la A-49 en Trigueros (Huelva) con seis heridos

Un joven de 19 años de edad ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos registrada a última hora de este martes 21 de octubre en la localidad onubense de Trigueros, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/BsODKn)

· El octogenario que se disparó durante un desahucio en Torremolinos (Málaga) no pidió asistencia en Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha mostrado su profunda consternación por el fallecimiento este pasado martes del vecino de 83 años después de dispararse durante el momento en el que se producía el desahucio de su vivienda. Tras tener conocimiento de los hechos, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que se activó el protocolo establecido y se pudo confirmar que este hombre no había comunicado su situación ni había solicitado asistencia en los Servicios Sociales. (Leer más https://acortar.link/zyR0lc)