Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 24 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 24 de septiembre hasta las 19 horas:

· Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF

Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF, según ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha explicado que se trata de una nueva rebaja fiscal que se incorporará en el Presupuesto de la comunidad para 2026. Concretamente, se trata de una deducción del 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por contribuyente. (Leer más https://acortar.link/MwSVtb)

· La Junta ve "esperables" las decisiones judiciales en los casos de la mujer y el hermano de Sánchez: "Hay hechos objetivos"

El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha calificado este miércoles de "esperables" las últimas decisiones judiciales adoptadas en los casos de la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque "según ellos, no merecen reproche legal", ha criticado. (Leer más https://acortar.link/6nCm32)

· Detenido en Holanda un menor por el asesinato a tiros de un joven neerlandés en Fuengirola en un ajuste de cuentas

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el asesinato de un ciudadano holandés de 25 años cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024. La investigación, desarrollada en cooperación con las autoridades de Países Bajos y Bélgica, ha culminado con la detención en los tres países de seis personas, entre ellas un menor en ese momento, que sería el presunto autor material y fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen. (Leer más https://acortar.link/1iJGgX)

· Moreno urge a Montero una reunión con Gobierno y Ayuntamiento para concretar el convenio del nuevo hospital de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha remitido una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que solicita la convocatoria de una reunión urgente de carácter técnico entre Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz para "concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible" para el nuevo hospital de la capital gaditana tras el ofrecimiento de terrenos de la antigua fábrica de CASA en la Zona Franca. (Leer más https://acortar.link/KJ17xT)

· Serrat: "Nuestros representantes están adoptando posiciones que no ayudan a lo que necesita un sistema democrático"

El artista Joan Manuel Serrat ha recogido este jueves en San Fernando (Cádiz) el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León como muestra de su "lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales". Ahí, en su discurso, Serrat ha defendido la democracia y afirmado que "hace un tiempo que en este país nos estamos olvidando bastante y se está optando por que nuestros representantes temporales estén adoptando posiciones que probablemente no ayudan a lo que necesita un sistema democrático, que es sencillamente la tolerancia". (Leer más https://acortar.link/SqB3ti)