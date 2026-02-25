Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 25 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Heridos de bala dos presuntos narcotraficantes en un operativo en Barbate (Cádiz)

Un dispositivo realizado por la Guardia Civil en la mañana de este miércoles en Barbate (Cádiz) contra el narcotráfico ha detenido a dos supuestos integrantes de una organización, los cuales han resultado heridos de bala, dejando además a un agente herido al volcar el vehículo en el que iba durante el transcurso de una persecución. (Leer más https://acortar.link/qzdFLf)

· Interior deniega la condición de víctima del terrorismo a García Caparrós, asesinado en Málaga por la policía en 1977

El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo. (Leer más https://acortar.link/BUYnFw)

· Muere en Málaga una mujer de 85 años en el incendio de una vivienda en Puerto de la Torre

Una mujer de 85 años de edad ha fallecido este miércoles tras un incendio registrado en una vivienda en el distrito de Puerto de la Torre, en Málaga capital, en el que también ha sido atendido un hombre de 86 años por inhalación de humo. Emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 7.30 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban del incendio en una casa de dos plantas situada en la calle Nogales, en Puerto de la Torre, en el que indicaban que había dos personas mayores atrapadas. (Leer más https://acortar.link/Tfn88A)

· Sentido en una treintena de localidades un seísmo de magnitud 3.3 y epicentro en Jayena (Granada)

Un terremoto de magnitud 3.3 y con epicentro en Jayena (Granada) ha sido sentido en la mañana de este miércoles en Granada capital y buena parte del área metropolitana, sin que haya constancia de daños materiales o personales. El seísmo se ha producido sobre las 11,12 horas y a escasa profundidad, lo que ha propiciado que haya sido sentido en una treintena de localidades, según detalla el Instituto Geográfico Nacional. (Leer más https://acortar.link/hOGFIP)

· El alcalde de Grazalema (Cádiz) avisa tras la vuelta de los últimos vecinos desalojados: "Queda mucha tarea"

El alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha valorado con "alegría compartida" y "felicidad colectiva" la noticia conocida este martes por la tarde de que se permitía la vuelta a casa de los más de 80 vecinos que permanecían desalojados tras el enjambre de borrascas que afectó a la zona y después de casi 20 días fuera de sus domicilios, resaltando a este respecto que pese a este regreso "queda mucha tarea" por hacer en estas viviendas antes de que puedan ser "habitables". (Leer más https://acortar.link/5095eH)