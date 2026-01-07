Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 7 de enero a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 7 de enero hasta las 19 horas:

· Andalucía contabiliza el primer asesinato machista en 2026 tras confirmarse el caso de Quesada (Jaén)

Andalucía contabiliza el primer asesinato por violencia machista este 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada, a 4 de enero. (Leer más https://acortar.link/kWLBwh)

· Almonte (Huelva) valora en nueve millones de euros la cantidad para "restablecer lo que ha desaparecido" en Matalascañas

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha señalado este miércoles que se ha realizado una "primera valoración" de la afectación de infraestructuras "por metro" en Matalascañas debido al temporal 'Francis' por la que estiman que "aproximadamente se precisarían en torno casi a nueve millones de euros para restaurar lo que ha desaparecido", en cuando "a la parte de la protección". (Leer más https://acortar.link/cNvDx8)

· En prisión un hombre acusado de agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una menor en el interior de un hostal en el que ambos se encontraban alojados. (Leer más https://acortar.link/x9BqVH)

· El alcalde de Algeciras anuncia querella contra Rocío Arrabal (PSOE) por delitos de injurias y calumnias graves

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por "la difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública". (Leer más https://acortar.link/x9BqVH)

· El frío dispara el martes el consumo eléctrico, con 6.685 MW, aunque lejos del enero de hace 17 años en Andalucía

La caída del termómetro en Analucía, con mínimas que están en los -11 grados en municipios como Trevélez (Granada), ha venido acompañada de una subida del consumo eléctrico en la noche de este martes 7 de enero, con 6.685 MW a las 21,25 horas (el dato incluye las ocho provincias andaluzas y Badajoz, ésta última con 494,74 MW de pico de demanda). Un pico, no obstante, lejos del histórico enero de 2009, cuando se alcanzaron los 8.377 MW, e incluso por debajo de los 7.069 MW del mismo día del año pasado. (Leer más https://acortar.link/9s6OWa)