Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 8 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 8 de octubre hasta las 14 horas:

· PSOE-A, Por Andalucía y Adelante registran su solicitud de comisión de investigación por el cribado de cáncer de mama

Los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado este miércoles, 8 de octubre, en el Parlamento andaluz de forma conjunta su solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/96wzxT)

· PP-A afirma que el "origen" del problema en cribado de cáncer de mama está en el "protocolo Montero"

El PP-A ha asegurado este miércoles que el "origen" de los problemas en el cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza está en el "protocolo Montero", en referencia a la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud en anteriores gobiernos del PSOE-A, lo que "no ha sido excusa" para que el Ejecutivo de Juanma Moreno esté tomando "medidas" para solventar lo ocurrido. (Leer más https://acortar.link/MJ4jDY)

· Montero afea que la Junta busque "culparle" de errores en el cribado de cáncer de mama: "No soy consejera hace 13 años"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles "lamentable" que el Ejecutivo de Juanma Moreno quiera echarle ahora "la culpa" de los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía al pretender trasladar que el protocolo de actuación ante casos dudosos viene de su época como consejera de Salud cuando gobernaba el PSOE-A. (Leer más https://acortar.link/US3nP3)

· Arcuri ratifica por videoconferencia su denuncia contra Juana Rivas por sustracción del hijo menor en Granada

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha recibido este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en la investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos, menor de edad. (Leer más https://acortar.link/Gu8f33)

· El Gobierno adjudica por 31,4 millones los cinco proyectos de la alta velocidad entre Huelva y Sevilla

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Así lo ha avanzado el ministro en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, en la que ha señalado que se incluye en una inversión global que superará los 1.600 millones de euros que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos. (Leer más https://acortar.link/eAkYA6)