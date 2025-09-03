Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de septiembre hasta las 14 horas:

. La Junta critica "incumplimiento" del Gobierno al Estatuto de Autonomía por "falta de información" sobre Gibraltar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la "falta de transparencia y de información e incumplimiento del Estatuto de Autonomía --por parte del Gobierno-- en cuanto a la información obligatoria que debería contar" sobre el acuerdo con Gibraltar. (Leer más https://acortar.link/ysFbrQ)

. Investigan como intento de homicidio de un hombre a su esposa el incendio de su casa de Roquetas de Mar (Almería)

La Guardia Civil investiga como un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género el incendio de una vivienda durante la pasada noche en Roquetas de Mar (Almería), en el que un hombre y su pareja sentimental, ambos de casi 60 años, resultaron heridos. (Leer más https://acortar.link/UgrkuL)

. Prisión provisional para el conductor que atropelló mortalmente a dos mujeres de Tomares (Sevilla) en la A-49, en Trigueros (Huelva)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, acordó en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor del vehículo que este pasado domingo atropelló mortalmente a dos personas en la A-49 a la altura de Trigueros, las cuales se habían bajado de su vehículo tras sufrir el pinchazo de una rueda. (Leer más https://acortar.link/vnCB23)

. Moreno espera que Sánchez convoque elecciones si los PGE de 2026 no son aprobados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este miércoles que espera que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son finalmente aprobados. (Leer más https://acortar.link/axbca3)

. Planas pide a Moreno aceptar la propuesta de quita frente a "cualquier interés partidario" de Génova

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado este miércoles la propuesta de quita de deuda autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que anteponga los intereses de la comunidad autónoma a "cualquier interés partidario, en este caso coordinado por Génova", en referencia a la dirección nacional del PP. (Leer más https://acortar.link/axbca3)